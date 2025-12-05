Petrol-Diesel Price Today: टंकी फूल कराने से पहले यहां चेक करें तेल के लेटेस्ट दाम, जानें कहां मिल रहा सस्ता ईंधन

Petrol-Diesel Price Today: तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने शुक्रवार, 5 दिसंबर को घोषणा की है कि उन्होंने पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों को अपडेट कर दिया है। ओएमसी रोज़ाना सुबह लगभग 6 बजे इन कीमतों को संशोधित और अपडेट करती हैं, और उन्हें मुद्रा विनिमय दरों और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में नवीनतम उतार-चढ़ाव के साथ मिलाती हैं। पारदर्शिता को बढ़ावा देने और उपभोक्ताओं को सबसे सटीक वैश्विक ईंधन कीमतों तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए दैनिक संशोधन किया जाता है।

5 दिसंबर को पेट्रोल और डीजल की कीमतें:

शहर पेट्रोल (₹/L) डीजल (₹/L)

नई दिल्ली 94.72 87.62

मुंबई 104.21 92.15

कोलकाता 103.94 90.76

चेन्नई 100.75 92.34

अहमदाबाद 94.49 90.17

बेंगलुरु 102.92 89.02

हैदराबाद 107.46 95.70

जयपुर 104.72 90.21

लखनऊ 94.69 87.80

पुणे 104.04 90.57

चंडीगढ़ 94.30 82.45

इंदौर 106.48 91.88

पटना 105.58 93.80

सूरत 95.00 89.00

नासिक 95.50 89.50

SMS के ज़रिए पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें कैसे चेक करें

आप SMS के ज़रिए अपने शहर में पेट्रोल और डीज़ल की ताज़ा कीमतें आसानी से चेक कर सकते हैं। इंडियन ऑयल के कस्टमर्स शहर का कोड लिखकर उसके बाद “RSP" लिखकर 9224992249 पर भेजें। BPCL के कस्टमर्स 9223112222 पर “RSP" भेज सकते हैं, और HPCL के कस्टमर्स मौजूदा ईंधन की कीमतें पाने के लिए 9222201122 पर “HP Price" लिखकर भेज सकते हैं।

