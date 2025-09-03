Petrol-Diesel Price Today: तेल के दामों की ताजा लिस्ट जारी, पढ़ें आपने शहर के पेट्रोल और डीजल के प्राइस

Petrol-Diesel Price Today: पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में आज फिर बदलाव हुआ है। कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति का सीधा असर हमारे ईंधन के दामों पर पड़ता है। नई कीमतें जारी हो चुकी हैं, जो अब से लागू होंगी। कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति का सीधा असर हमारे ईंधन के दामों पर पड़ता है। रोजाना की तरह ही तेल विपणन कंपनियों ने सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी किए हैं।

आइए जानते हैं आपके शहर में आज क्या हैं पेट्रोल और डीजल के दाम।

शहर पेट्रोल (₹/लीटर) डीजल (₹/लीटर)

दिल्ली 94.72 87.62

मुंबई 104.21 92.15

कोलकाता 103.94 90.76

चेन्नई 100.75 92.34

अहमदाबाद 94.49 90.17

बेंगलुरु 102.92 89.02

हैदराबाद 107.46 95.70

जयपुर 104.72 90.21

लखनऊ 94.69 87.80

पुणे 104.04 90.57

चंडीगढ़ 94.30 82.45

इंदौर 106.48 91.88

पटना 105.58 93.80

सूरत 95.00 89.00

नासिक 95.50 89.50

एसएमएस के ज़रिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें कैसे देखें

आप एसएमएस के ज़रिए अपने शहर में पेट्रोल और डीज़ल की ताज़ा कीमतें आसानी से देख सकते हैं। इंडियन ऑयल के ग्राहक शहर कोड के बाद "RSP" लिखकर 9224992249 पर मैसेज करें। बीपीसीएल के ग्राहक 9223112222 पर "RSP" और एचपीसीएल के ग्राहक ईंधन की मौजूदा कीमतें जानने के लिए 9222201122 पर "HP Price" मैसेज कर सकते हैं।

Web Title: Petrol Diesel Price On 3 September 2025 Check price of petrol and diesel in your city