Petrol and Diesel Price Today: 13 अगस्त को किस रेट में बिक रहा पेट्रोल और डीजल? जानें आपके शहर में क्या है ईंधन का भाव
By अंजली चौहान | Updated: August 13, 2025 08:07 IST2025-08-13T08:06:28+5:302025-08-13T08:07:25+5:30
Petrol and Diesel Price Today: तेल विपणन कंपनियाँ (ओएमसी) रोज़ाना सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों को वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों और मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव के अनुसार अपडेट करती हैं। यह दैनिक संशोधन पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं को ईंधन की नवीनतम और सटीक कीमतें मिल सकें।
पेट्रोल और डीजल की ताजा कीमतें
शहर पेट्रोल (₹/लीटर) डीजल (₹/लीटर)
दिल्ली 94.72 87.62
मुंबई 104.21 92.15
कोलकाता 103.94 90.76
चेन्नई 100.75 92.34
अहमदाबाद 94.49 90.17
बेंगलुरु 102.92 89.02
हैदराबाद 107.46 95.70
जयपुर 104.72 90.21
लखनऊ 94.69 87.80
पुणे 104.04 90.57
चंडीगढ़ 94.30 82.45
इंदौर 106.48 91.88
पटना 105.58 93.80
सूरत 95.00 89.00
नासिक 95.50 89.50
भारत में ईंधन की कीमतों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक
कच्चे तेल की कीमतें: वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें ईंधन की कीमतों का एक प्रमुख चालक हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीज़ल उत्पादन में कच्चा तेल मुख्य इनपुट है।
विनिमय दर: चूँकि भारत कच्चे तेल के आयात पर बहुत अधिक निर्भर करता है, इसलिए अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये का मूल्य ईंधन की लागत को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। कमज़ोर रुपया आमतौर पर ऊँची कीमतों का कारण बनता है।
कर: खुदरा ईंधन कीमतों में केंद्रीय और राज्य स्तरीय करों का एक बड़ा हिस्सा होता है। राज्यों में कर की दरें अलग-अलग होती हैं, जिससे क्षेत्रीय कीमतों में अंतर होता है।
शोधन लागत: कच्चे तेल को उपयोगी ईंधन में बदलने की लागत खुदरा कीमतों को प्रभावित करती है। ये लागत कच्चे तेल की गुणवत्ता और रिफाइनरी दक्षता के आधार पर उतार-चढ़ाव कर सकती है।
माँग-आपूर्ति गतिशीलता: बाजार की माँग भी ईंधन की कीमतों को प्रभावित करती है। अधिक माँग कीमतों को बढ़ा सकती है क्योंकि आपूर्ति खपत के रुझान के अनुसार समायोजित होती है।
एसएमएस के माध्यम से पेट्रोल और डीजल की कीमतें कैसे देखें
आप एसएमएस के माध्यम से अपने शहर में पेट्रोल और डीजल की नवीनतम कीमतें आसानी से देख सकते हैं। इंडियन ऑयल के ग्राहक, शहर कोड के बाद "RSP" लिखकर 9224992249 पर भेजें। बीपीसीएल के ग्राहक "RSP" लिखकर 9223112222 पर भेज सकते हैं, और एचपीसीएल के ग्राहक वर्तमान ईंधन कीमतें जानने के लिए "HP Price" लिखकर 9222201122 पर भेज सकते हैं।