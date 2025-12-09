8वें वेतन आयोग पर सरकार ने संसद में अहम जानकारी दी, बताया कब से लागू होगा, और भी बहुत कुछ
December 9, 2025
आठवें सेंट्रल पे कमीशन (8th CPC) के बारे में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 19 दिसंबर को खत्म होने वाले मौजूदा शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में एक सवाल का लिखित जवाब दिया।
नई दिल्ली: सरकार ने कुछ सांसदों के सवालों के जवाब में संसद में आठवें सेंट्रल पे कमीशन (8th CPC) के बारे में जानकारी दी है, जिसमें इसके लागू होने का स्कोप और टाइमलाइन भी शामिल है। वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बदलाव करते हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 19 दिसंबर को खत्म होने वाले मौजूदा शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में एक सवाल का लिखित जवाब दिया।
आठवें सेंट्रल पे कमीशन का काम कब शुरू हुआ?
चौधरी ने कन्फर्म किया कि कमीशन फॉर्मली बन चुका है, और इसके टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस (ToR) 3 नवंबर, 2025 को फाइनेंस मिनिस्ट्री के एक प्रस्ताव के ज़रिए नोटिफाई किए गए थे। कितने लोगों को कवर किया जाएगा, इस बारे में, आठवें सीपीसी में सरकारी कर्मचारियों और रिटायर लोगों की एक बड़ी आबादी को कवर किया जाएगा। पार्लियामेंट में रखे गए जवाब के मुताबिक, 50.14 लाख से ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी और लगभग 69 लाख पेंशनर्स कमीशन के दायरे में आएंगे।
आठवें वेतन आयोग की सैलरी कब लागू होगी?
नई सैलरी और फायदे कब लागू होंगे, इस ज़रूरी सवाल पर मंत्री ने कहा कि 8वें सीपीसी को लागू करने की तारीख “सरकार तय करेगी”। हालांकि, कमीशन को अपनी बनने की तारीख से 18 महीने के अंदर अपनी सिफारिशें जमा करनी हैं। इसका मतलब है 2027 के बीच तक। सरकार ने यह भी भरोसा दिलाया कि एक्सेप्ट की गई सिफारिशों को फाइनल होने के बाद उन्हें लागू करने के लिए सही फंड का इंतज़ाम किया जाएगा।
पिछले पे कमीशन के बनाए ट्रेंड के हिसाब से, 8वें सीपीसी की सिफारिशों का असर आम तौर पर 1 जनवरी, 2026 से होने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि जो भी बदलाव होगा, भले ही जनवरी 2026 के बाद हो, बदला हुआ वेतन जनवरी 2026 से ही कैलकुलेट किया जाएगा, इसलिए जब यह लागू होगा तो ज़रूरी एरिया का पेमेंट किया जाएगा।
पहले, सरकार ने ड्यू डेट और असल रोलआउट के बीच कई महीने, या साल भी लगाए हैं। उदाहरण के लिए, 7वें सीपीसी की सिफारिशें ड्यू डेट के छह महीने के अंदर लागू कर दी गईं, जबकि दूसरों में ज़्यादा समय लगा।
8वें सीपीसी में कौन-कौन शामिल होंगे?
संसद में मंत्री के जवाब में 8वें सीपीसी के लिए नोटिफाइड टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस में बताए गए मैंडेट के बारे में डिटेल में बताया गया। इनमें केंद्र सरकार के कर्मचारी (इंडस्ट्रियल और नॉन-इंडस्ट्रियल दोनों), ऑल-इंडिया सर्विसेज़ और डिफेंस फोर्सेज़ के कर्मचारी, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी और ऐसे ही दूसरे लोग शामिल हैं।
सैलरी में बढ़ोतरी की संभावना
मौजूदा प्रपोज़ल और ट्रेंड के आधार पर, 8वें सीपीसी से सैलरी स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव होने की उम्मीद है — शायद 20–25 परसेंट। पहले के प्रपोज़ल में मिनिमम बेसिक पे में बड़ी बढ़ोतरी का सुझाव दिया गया था, जो शायद ₹34,500– ₹41,000 प्रति महीना तक पहुंच सकता है। जब नया पे कमीशन लागू होता है, तो मौजूदा डियरनेस अलाउंस (DA) आमतौर पर ज़ीरो पर रीसेट हो जाता है। हालांकि, सरकार ने साफ़ किया है कि अभी मौजूदा DA को बेसिक पे के साथ परमानेंटली मर्ज करने का कोई प्रपोज़ल विचाराधीन नहीं है। ज़्यादा बेसिक पे का मतलब आमतौर पर ज़्यादा संबंधित बेनिफिट्स होते हैं।