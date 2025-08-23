24 सितंबर को साढ़े पांच बजे तक बंद?, पाकिस्तानी विमानों की नो एंट्री, अलग-अलग ‘नोटिस टू एयरमेन’ जारी
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 23, 2025 13:37 IST2025-08-23T13:36:31+5:302025-08-23T13:37:46+5:30
पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने 30 अप्रैल से पाकिस्तान के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था।
नई दिल्लीः भारत ने अपने हवाई क्षेत्र में पाकिस्तानी विमानों पर लगी पाबंदी 24 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है। पाकिस्तान ने भी भारतीय विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद करने की अवधि 24 सितंबर तक बढ़ा दी है। दोनों देशों ने हवाई क्षेत्र को बंद रखने की अवधि बढ़ाने के लिए अलग-अलग ‘नोटिस टू एयरमेन’ जारी किए हैं। पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने 30 अप्रैल से पाकिस्तान के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था। तब से भारत प्रतिबंध की अवधि बढ़ाता रहा है।
‘नोटिस-टू-एयरमैन’ के अनुसार भारतीय हवाई क्षेत्र पाकिस्तान में पंजीकृत विमानों और पाकिस्तानी एयरलाइंस/ऑपरेटरों द्वारा संचालित/स्वामित्व वाले या पट्टे पर लिए गए विमानों, जिनमें सैन्य उड़ानें भी शामिल हैं, के लिए उपलब्ध नहीं होगा। यह नोटिस 22 अगस्त को जारी किया गया। हवाईक्षेत्र भारतीय मानक समय (आईएसटी) के अनुसार 24 सितंबर को साढ़े पांच बजे तक बंद रहेगा।