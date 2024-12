Honda-Nissan Announce Join: दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी वाहन विनिर्माता कंपनी?, होंडा और निसान ने विलय की घोषणा की

Highlights Honda-Nissan Announce Join: 2026 में विलय पूरा हो जाएगा। Honda-Nissan Announce Join: जापान की अग्रणी वाहन विनिर्माता बनी रहेगी। Honda-Nissan Announce Join: वाहन निर्माता एक होल्डिंग कंपनी बनाने की योजना बना रहे हैं।

Honda-Nissan Announce Join: साल 2024 खत्म हो रहा है और दुनिया 2025 की तैयारी कर रही है। इस बीच मेगा डील हुआ है। जापानी वाहन निर्माता होंडा और निसान ने विलय की घोषणा की, जिससे बिक्री के लिहाज से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी वाहन विनिर्माता कंपनी बनेगी। गौरतलब है कि वाहन उद्योग इस समय बड़े बदलावों से गुजर रहा है। एक तरफ यह जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता से दूर जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ चीनी प्रतिद्वंद्वियों से तेज प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है। दोनों कंपनियों और निसान के गठबंधन के सदस्य मित्सुबिशी मोटर्स के शीर्ष अधिकारियों ने यह घोषणा की।

Japanese automakers Honda and Nissan announce plans to join forces, forming the world's third-largest automaker by sales, reports AP