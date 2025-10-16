2 साल में 16000 लोग होंगे बेरोजगार?, नेस्ले के नए सीईओ फिलिप नव्राटिल ने कहा-दुनिया बदल रही और हमें भी बदलने की जरूरत
अगले साल के अंत तक एक अरब स्विस फ्रैंक (1.25 अरब डॉलर) की वार्षिक बचत होने की संभावना है।
न्यूयॉर्कः दिग्गज खाद्य उत्पाद कंपनी नेस्ले ने अपना वित्तीय प्रदर्शन सुधारने के इरादे से अगले दो साल में वैश्विक स्तर पर 16,000 नौकरियों में कटौती करने की बृहस्पतिवार को घोषणा की। नेसकैफे और प्यूरिना जैसे ब्रांड के लिए मशहूर स्विस कंपनी नेस्ले ने बयान में कहा कि वह करीब 16,000 कर्मचारियों की छंटनी को अगले दो साल के भीतर अंजाम देगी। कंपनी ने कहा कि कुल 12,000 कार्यालय-स्तरीय पदों में कटौती की जाएगी, जिससे अगले साल के अंत तक एक अरब स्विस फ्रैंक (1.25 अरब डॉलर) की वार्षिक बचत होने की संभावना है।
शेष 4,000 पदों में कटौती उत्पादन और आपूर्ति शृंखला में सुधार से जुड़े प्रयासों के तहत की जाएगी। नेस्ले के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) फिलिप नव्राटिल ने कहा, “दुनिया बदल रही है, और नेस्ले को तेजी से बदलने की जरूरत है।”
इसके साथ ही कंपनी ने अपनी लक्षित लागत कटौती को बढ़ाकर अगले साल के अंत तक तीन अरब स्विस फ्रैंक (3.76 अरब डॉलर) कर दिया है जबकि पहले यह 2.5 अरब स्विस फ्रैंक (3.13 अरब डॉलर) तय किया गया था। पिछले कुछ समय से नेस्ले मुश्किल दौर से गुजर रही है।
इस दौरान लॉरेंट फ्रेइक्स को सीईओ पद से हटाकर नव्राटिल को कमान सौंपी गई। इसके बाद कंपनी के चेयरमैन पॉल बुल्के ने भी पद छोड़ दिया। नेस्ले को कॉफी और कोको जैसे कच्चे माल की बढ़ती लागत और उच्च शुल्क जैसी बाहरी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। नेस्ले ने जुलाई में उच्च लागत को मूल्य वृद्धि के माध्यम से संतुलित करने की कोशिश की।