नेपाल में हिंसाः दिल्ली से काठमांडू के बीच अंतरराष्ट्रीय बस सेवा स्थगित, दिल्ली परिवहन निगम ने जारी किया गाइडलाइन

नई दिल्लीःपड़ोसी देश नेपाल में व्याप्त अराजकता के बीच दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) द्वारा दिल्ली से काठमांडू के बीच संचालित अंतरराष्ट्रीय बस सेवा स्थगित कर दी गई है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। नेपाल में छात्रों के नेतृत्व में ‘प्रदर्शन’ किया गया, जो व्यापक आंदोलन में बदल गया है। वहां के युवाओं ने भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद उग्र प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल समेत कई शीर्ष नेताओं के आवासों पर हमला किया और संसद में तोड़फोड़ की। एक अधिकारी ने कहा, ‘‘बस सेवा स्थगित की जा रही है।

दिल्ली-काठमांडू मैत्री बस सेवा के नाम से जानी जाने वाली यह सेवा भारत और नेपाल के बीच मज़बूत संबंधों का प्रतीक है और यात्रियों के बीच एक लोकप्रिय विकल्प बनी हुई है। हम इसे अभी स्थगित कर रहे हैं और स्थिति सामान्य होने पर इसे फिर से शुरू करेंगे।’’ एक अन्य अधिकारी ने बताया कि जिन यात्रियों ने बुकिंग कराई थी, उन्हें पैसा वापस किया जाएगा।

यह बस 1,167 किलोमीटर की दूरी तय करती है और इसका किराया 2,800 रुपये है। यह सप्ताह में छह दिन चलती है, जिसमें डीटीसी बसें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को और नेपाल की मंजुश्री यातायात बसें मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को चलती हैं। डीटीसी इस मार्ग के लिए वोल्वो बसों का संचालन करती है।

जबकि मंजुश्री यातायात मार्को पोलो बसों का उपयोग करती है। प्रधानमंत्री ओली ने भारी विरोध के चलते पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि सोमवार देर रात सोशल मीडिया पर प्रतिबंध हटा लिया गया था। प्रदर्शनकारियों ने कई सरकारी इमारतों पर धावा बोल दिया और संसद के साथ-साथ कई बड़े नेताओं के घरों को आग लगा दी। नेपाल में सोमवार को हुई हिंसा में 20 लोग मारे गए थे।

