31 दिसंबर को देशव्यापी गिग वर्कर्स की हड़ताल, पूरे भारत में नए साल की पूर्व संध्या पर खाने और ऑनलाइन शॉपिंग की डिलीवरी होगी बाधित
By रुस्तम राणा | Updated: December 29, 2025 08:15 IST2025-12-29T08:15:30+5:302025-12-29T08:15:34+5:30
मुंबई: अगर बड़ी फ़ूड डिलीवरी और ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफ़ॉर्म के डिलीवरी वर्कर 31 दिसंबर, 2025 को देशव्यापी हड़ताल करते हैं, तो नए साल की पूर्व संध्या पर खाने और शॉपिंग की डिलीवरी प्रभावित हो सकती है।
इंडियन फ़ेडरेशन ऑफ़ ऐप-बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स ने तेलंगाना गिग एंड प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स यूनियन जैसे राज्य-स्तरीय संगठनों के साथ मिलकर काम की खराब स्थितियों पर ध्यान दिलाने के लिए हड़ताल की घोषणा की है। मेट्रो शहरों के साथ-साथ बड़े टियर-2 शहरों के डिलीवरी वर्कर भी इस हड़ताल में शामिल हो सकते हैं।
अमेज़न, ज़ोमैटो, स्वीगी, ज़ेप्टो, ब्लिंकिट और फिलिपकार्ट जैसी बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों से जुड़े डिलीवरी वर्करों ने काम की बिगड़ती स्थितियों, कम सैलरी और तनावपूर्ण डिलीवरी मॉडल का हवाला देते हुए 31 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है।
गिग वर्कर्स के बारे में एकमात्र डेटा नीति आयोग द्वारा जून 2022 में प्रकाशित 'इंडियाज़ बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी' में है, जिसमें अनुमान लगाया गया था कि 2020-21 में देश में गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की संख्या 7.7 मिलियन थी, जिसके 2029-30 तक बढ़कर 23.5 मिलियन होने की उम्मीद है।
यह सवाल कि क्या सरकार इन गिग वर्कर्स का सेक्टर-वाइज और प्लेटफॉर्म-वाइज एक कंसोलिडेटेड डेटाबेस बना सकती है और उन्हें सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कदम उठा सकती है, एक लंबे समय से चला आ रहा मुद्दा है।
मज़दूरों ने कहा है कि एल्गोरिदम-आधारित डिलीवरी टारगेट और तेज़ डिलीवरी मॉडल उनकी सेहत और ज़िंदगी को खतरे में डालते हैं, क्योंकि डिलीवरी प्रोसेस में उन्हें भारी ट्रैफिक और प्रदूषण के बीच अपने दोपहिया वाहनों को तेज़ी से चलाना पड़ता है। उन्होंने सही वेतन, सुरक्षित काम की स्थिति और सोशल सिक्योरिटी की मांग की है।