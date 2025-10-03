भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणः क्यूआर कोड वाले साइनबोर्ड, आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध, जानें फायदे

October 3, 2025

National Highways Authority of India:एनएचएआई ने एक बयान में कहा कि इन वर्टिकल क्यूआर कोड साइनबोर्ड पर परियोजना से जुड़ी जानकारी दर्ज होंगी।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणः क्यूआर कोड वाले साइनबोर्ड, आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध, जानें फायदे

Highlightsइंजीनियर के संपर्क नंबर और आपातकालीन हेल्पलाइन 1033 शामिल होंगे। समापन बिंदुओं और अन्य संकेतक स्थलों के पास लगाए जाएंगे।राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रति जागरूकता में भी इजाफा करेंगे। 

नई दिल्लीः भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने शुक्रवार को कहा कि वह राष्ट्रीय राजमार्गों पर परियोजना से जुड़ी जानकारी और आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराने के लिए क्यूआर कोड वाले साइनबोर्ड लगाएगा। एनएचएआई ने एक बयान में कहा कि इन वर्टिकल क्यूआर कोड साइनबोर्ड पर परियोजना से जुड़ी जानकारी दर्ज होंगी।

इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या, किलोमीटर निशान, राजमार्ग पर पेट्रोल करने वाली टीम के फोन नंबर, टोल प्रबंधक, रेजिडेंट इंजीनियर के संपर्क नंबर और आपातकालीन हेल्पलाइन 1033 शामिल होंगे। ये साइनबोर्ड राजमार्ग के किनारे मौजूद सुविधाओं, विश्राम स्थलों, टोल प्लाजा, ट्रक पार्किंग क्षेत्र, राजमार्ग की शुरुआत/समापन बिंदुओं और अन्य संकेतक स्थलों के पास लगाए जाएंगे।

बयान के मुताबिक, क्यूआर कोड वाले साइनबोर्ड न केवल आपातकालीन और स्थानीय जानकारी तक बेहतर पहुंच के जरिये सड़क सुरक्षा को बढ़ाने का काम करेंगे बल्कि उपयोगकर्ता अनुभव एवं राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रति जागरूकता में भी इजाफा करेंगे। 
 

