नंदिनी घी की कीमत 90 रुपये प्रति लीटर बढ़ी?, उपभोक्ता को देने होंगे 700 रुपये, कर्नाटक दुग्ध महासंघ ने दिया झटका
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 6, 2025 10:52 IST2025-11-06T10:51:58+5:302025-11-06T10:52:30+5:30
माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में हाल ही में की गई कटौती के कारण नंदिनी घी की कीमत 640 रुपये प्रति लीटर से घटकर 610 रुपये प्रति लीटर हो गई थी।
Highlightsवैश्विक स्तर पर भी, मांग के कारण कीमतें बढ़ रही हैं। घी के दाम सबसे कम दरों में से हैं।
बेंगलुरुः कर्नाटक दुग्ध महासंघ (केएमएफ) ने नंदिनी घी की कीमत 90 रुपये प्रति लीटर बढ़ाने की घोषणा की है। अब उपभोक्ताओं को इसके लिए 700 रुपये प्रति लीटर चुकाने होंगे। केएमएफ अधिकारियों ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती लागत के कारण यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘ वैश्विक स्तर पर भी, मांग के कारण कीमतें बढ़ रही हैं।
हमारे घी के दाम सबसे कम दरों में से हैं और वैश्विक बाजार के रुझानों के अनुरूप ढलने एवं आर्थिक व्यवहार्यता बनाए रखने के लिए यह संशोधन आवश्यक है।’’ माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में हाल ही में की गई कटौती के कारण नंदिनी घी की कीमत 640 रुपये प्रति लीटर से घटकर 610 रुपये प्रति लीटर हो गई थी।