Mumbai CNG crisis: रोज सीएनजी लेने में 15 से 30 मिनट लगते थे, 2 दिन से 3-4 घंटे लग रहे?, मुंबई में क्यों किल्लत, वजह

Highlights गैस भरवाने में आम तौर पर सामान्यतः 15 से 30 मिनट लगते हैं। मैं सुबह चार बजे से सीएनजी पंप की कतार में खड़ा हूं। वाहन में कब गैस भरी जाएगी, क्योंकि मेरे आगे कई टैक्सियां ​हैं।

Mumbai: मुंबई में एक प्रमुख सीएनजी (संपीडित प्राकृतिक गैस) पाइपलाइन के क्षतिग्रस्त होने के कारण आपूर्ति बाधित होने से महानगर और आसपास के क्षेत्रों में सीएनजी पंपों पर मंगलवार को लगातार दूसरे दिन लंबी कतारें देखी गईं। महानगर गैस लिमिटेड (एमजीएल) द्वारा संचालित पंपों सहित अधिकांश सीएनजी पंपों पर सुबह से ही लंबी कतारें लग गईं। इनमें काली-पीली टैक्सियों और ऑटोरिक्शा की संख्या अधिक रही। कई चालकों ने बताया कि उन्हें तीन से चार घंटे तक प्रतीक्षा करनी पड़ी, जबकि गैस भरवाने में आम तौर पर सामान्यतः 15 से 30 मिनट लगते हैं।

महानगर गैस लिमिटेड के अनुसार, राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक (आरसीएफ) परिसर के अंदर गेल की मुख्य गैस आपूर्ति पाइपलाइन को किसी तीसरे पक्ष द्वारा नुकसान पहुंचाए जाने के कारण यह व्यवधान उत्पन्न हुआ, जिससे वडाला स्थित सिटी गेट स्टेशन (सीजीएस) तक प्रवाह प्रभावित हुआ जो मुंबई में गैस आपूर्ति का एक प्रमुख प्रवेश बिंदु है।

एमजीएल ने सोमवार शाम बताया कि मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) को गैस आपूर्ति करने वाले 389 सीएनजी पंप में से लगभग 60 प्रतिशत या 225 पंप पर गैस की आपूर्ति हो रही है और मंगलवार दोपहर तक आपूर्ति पूरी तरह से बहाल होने की उम्मीद है। टैक्सी चालक सीताराम रजक ने बताया, ‘‘मैं सुबह चार बजे से सीएनजी पंप की कतार में खड़ा हूं।

मुझे अब भी नहीं पता कि मेरे वाहन में कब गैस भरी जाएगी, क्योंकि मेरे आगे कई टैक्सियां ​हैं।" रजक ने कहा कि वह चाहते थे कि उनके वाहन में जल्दी गैस भर जाए ताकि अच्छी कमाई कर सकें क्योंकि सड़कों पर कम संख्या में कैब चल पा रही हैं। पेट्रोल विक्रेता संघ के अनुसार, मुंबई शहर में लगभग 150 सीएनजी पंप हैं और इनमें से कई कम गैस दाब के कारण सोमवार सुबह से ही बंद पड़े हैं।

Web Title: Mumbai CNG crisis used take 15 to 30 minutes get CNG every day but last 2 days it is taking 3-4 hours Why shortage reason