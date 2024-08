मुकेश अंबानी की रिलायंस ने रचा इतिहास, 21 वर्षों तक लगातार फॉर्च्यून 500 में शामिल रहने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी

Highlights फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में रिलायंस दो पायदान ऊपर चढ़कर 86वें स्थान पर पहुंच गई पिछले तीन वर्षों में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने उल्लेखनीय प्रगति की है रिलायंस का राजस्व 108,877 मिलियन अमरीकी डॉलर है

मुंबई: मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में लगातार बनी हुई है, जो दो पायदान ऊपर चढ़कर 86वें स्थान पर पहुंच गई है। पिछले तीन वर्षों में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने उल्लेखनीय प्रगति की है, जो 2021 में अपने 155वें स्थान से 69 पायदान ऊपर आई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष भारतीय कंपनी होने के लिए उल्लेखनीय है।

यह जानकारी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के बेटे अनंत अंबानी द्वारा एक भव्य समारोह में राधिका मर्चेंट से विवाह करने के कुछ दिनों बाद जारी की गई थी। पिछले 21 वर्षों से फॉर्च्यून ग्लोबल सूची में लगातार बनी रहने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जो उपलब्धि हासिल की है, वह किसी अन्य भारतीय कंपनी ने हासिल नहीं की है।

फॉर्च्यून के अनुसार, रिलायंस का राजस्व 108,877 मिलियन अमरीकी डॉलर है, और कंपनी का लाभ 8,412 मिलियन अमरीकी डॉलर है, जो 1.3 प्रतिशत अधिक है। रिलायंस की सफलता का श्रेय काफी हद तक इसके 350,000 कर्मचारियों को जाता है।

इस वर्ष की रैंकिंग में नौ भारतीय कंपनियाँ शामिल हैं, जिनमें से पाँच सार्वजनिक क्षेत्र की हैं। शीर्ष बीमा प्रदाता भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) 2024 की सूची में 12 पायदान ऊपर चढ़कर 95वें स्थान पर पहुँच गया।

इस बीच सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी) 22 पायदान नीचे गिरकर 116वें स्थान पर आ गई। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) 178वें स्थान पर पहुँच गया, जो एक महत्वपूर्ण कदम है।

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ONGC), दो अन्य भारतीय कंपनियाँ क्रमशः 22 और 25 पायदान नीचे गिरकर 258वें और 180वें स्थान पर आ गईं। टाटा मोटर्स 66 पायदान ऊपर चढ़कर सूची में 271वें स्थान पर पहुँच गई, उसके बाद राजेश एक्सपोर्ट्स 463वें और एचडीएफसी बैंक 306वें स्थान पर आ गया।

