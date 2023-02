मुकेश अंबानी ने यूपी में 75,000 करोड़ निवेश का किया ऐलान, 1 लाख से अधिक को मिलेगा रोजगार, 2023 के अंत तक हर गांव और शहरों में 5जी सेवाएं

Highlights यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमेन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने कई बड़ी घोषणाएं की। अंबानी ने कहा कि 2023 के अंत तक यूपी के हर गांव और शहरों में 5जी सेवाएं उपलब्ध हो जाएंगी। समिट में मुकेश अंबानी ने उत्तर प्रदेश में हजारों करोड़ निवेश की घोषणा भी की।

लखनऊः उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमेन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने बड़ी घोषणा की। अंबानी ने कहा कि 2023 के अंत तक यूपी के हर गांव और शहरों में 5जी सेवाएं उपलब्ध हो जाएंगी। इसके साथ ही अगले चार सालों में यूपी में हजारों करोड़ निवेश का भी ऐलान किया।

मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो 2023 के दिसंबर तक उत्तर प्रदेश के हर शहर और गांव को कवर करने के लिए 5G के अपने रोल-आउट को पूरा कर लेगा। गौरतलब है कि जियो कंपनी की ट्रू 5जी सेवा देश के 226 शहरों में पहुंच गई है। पिछले दिनों उत्तराखंड के हरिद्वार और देहरादून में रिलायंस जिओ ने अपनी 5जी सेवाएं शुरू कीं।

मुकेश अंबानी ने कहा, इस साल के बजट ने भारत के एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरने की नींव रखी है। यह पूंजीगत व्यय के मामले में देश के विकास की नींव के निर्माण के लिए अपने उच्चतम संसाधन आवंटन के लिए खड़ा है। उन्होंने कहा कि भारत बहुत मजबूत विकास पथ पर है।

Jio will complete its roll-out of 5G to cover every town and village in Uttar Pradesh by December of 2023: Mukesh Ambani, CMD, Reliance Industries at UP Global Investors Summit in Lucknow pic.twitter.com/XRxs4Nz4nA