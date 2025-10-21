मुहूर्त कारोबार सत्र में सेंसेक्स 84,426.34 और निफ्टी 25,868.60 अंक पर बंद

Highlights Muhurat Trading: वैश्विक अनिश्चितता के बीच लार्जकैप, खासकर बैंकिंग और टेक्नोलॉजी सेक्टर बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। Muhurat Trading: रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई और टीसीएस के शेयरों में भी बढ़त दर्ज की। Muhurat Trading: मुहूर्त ट्रेडिंग करते हैं, जिसे हिंदू कैलेंडर वर्ष की शुरुआत माना जाता है।

मुंबईः भारत में शेयर व्यापारी हर साल दिवाली के अवसर पर मुहूर्त ट्रेडिंग करते हैं, जिसे हिंदू कैलेंडर वर्ष की शुरुआत माना जाता है। यह ट्रेडिंग हिंदू वित्तीय वर्ष, जिसे संवत भी कहा जाता है, की शुरुआत को चिह्नित करने के लिए एक घंटे के लिए की जाती है। निवेशक और ब्रोकर इस दिन को नए व्यापार शुरू करने और धन एवं समृद्धि की देवी देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक शुभ दिन मानते हैं। विशेष मुहूर्त कारोबार सत्र में सेंसेक्स 245.90 अंक चढ़कर 84,609.27 अंक पर और निफ्टी 81.70 अंक की बढ़त के साथ 25,924.85 अंक पर खुला है। मुहूर्त कारोबार सत्र में सेंसेक्स 62.97 अंक चढ़कर 84,426.34 अंक पर और निफ्टी 25.45 अंक की बढ़त के साथ 25,868.60 अंक पर बंद हुआ।

डीसीबी बैंक के शेयरों में मंगलवार को मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र के दौरान लगभग 7% की वृद्धि हुई, जो सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही के लिए मजबूत आय रिपोर्ट के बाद लगातार दूसरे दिन लाभ का संकेत है। वैश्विक अनिश्चितता के बीच लार्जकैप, खासकर बैंकिंग और टेक्नोलॉजी सेक्टर बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं।

बैंकिंग, आईटी और ऑटो जैसे सेक्टरों में मामूली बढ़त देखी गई, जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई और टीसीएस के शेयरों में भी बढ़त दर्ज की। वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुख के बीच मंगलवार को विशेष मुहूर्त कारोबार के शुरुआती सत्र में सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी दर्ज की गई। नए संवत वर्ष 2082 की मजबूत शुरुआत हुई।

सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, एक्सिस बैंक, अदाणी पोर्ट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक, लार्सन एंड टुब्रो, टाटा स्टील, बीईएल और पावर ग्रिड के शेयर सबसे अधिक लाभ में रहे। कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, भारती एयरटेल, एशियन पेंट्स, बजाज फिनसर्व और टाइटन के शेयर नुकसान में रहे।

व्यापक बाजारों में भी बढ़त दर्ज की गई। बीएसई मिडकैप में 162.73 अंक या 0.35 प्रतिशत और बीएसई स्मॉलकैप में 511.25 अंक या 0.96 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई। सभी क्षेत्रीय सूचकांक सकारात्मक दायरे में रहे। इनमें औद्योगिक, सूचना प्रौद्योगिकी और सेवा सूचकांक शामिल हैं। मुहूर्त कारोबर दिवाली के अवसर पर भारतीय शेयर बाजारों द्वारा आयोजित एक घंटे का प्रतीकात्मक कारोबारी सत्र है।

दिवाली हिंदुओं का त्योहार है जिसे निवेश सहित नई शुरुआत के लिए शुभ माना जाता है। एशियाई बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। चीन का शंघाई कम्पोजिट 1.36 प्रतिशत, हांगकांग का हैंग सेंग 0.77 प्रतिशत, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.24 प्रतिशत और जापान का निक्की 225, 0.15 प्रतिशत चढ़ा। अमेरिकी बाजार सोमवार को मजबूत रुख के साथ बंद हुए थे।

संवत 2082 क्या है?

हिंदू वित्तीय वर्ष को संवत के रूप में जाना जाता है, जिसकी स्थापना सबसे पहले 57 ईसा पूर्व में राजा विक्रमादित्य ने की थी। निवेशक दिवाली पर इस विश्वास के साथ ट्रेडिंग करते हैं कि यह आने वाले वर्ष के लिए सकारात्मकता और वित्तीय सफलता का आशीर्वाद लेकर आएगा।

