Muhurat Trading 2025: दीवाली पर BSE, NSE कब करेंगे स्पेशल ट्रेडिंग का आयोजन, जानिए किस दिन बंद रहेगा शेयर बाजार
By अंजली चौहान | Updated: October 19, 2025 08:15 IST2025-10-19T08:13:57+5:302025-10-19T08:15:22+5:30
Muhurat Trading 2025: शेयर बाज़ारों की बात करें तो निवेशक उन दिनों की निश्चित तारीखें जानना चाहेंगे जब कारोबार नहीं होगा।
Muhurat Trading 2025: इस साल भारत में दिवाली सोमवार, 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी, लेकिन भारतीय शेयर बाजार में टोकन ट्रेडिंग उसी दिन नहीं होगी। दरअसल, दलाल स्ट्रीट सोमवार को सामान्य कारोबारी घंटों के लिए, यानी सुबह 9 बजे से दोपहर 3.30 बजे तक खुला रहेगा। और केवल मंगलवार को ही एक घंटे का शुभ मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र होगा।
मुहूर्त ट्रेडिंग 2025 समय
एक्सचेंजों के सर्कुलर के अनुसार, मुहूर्त ट्रेडिंग सोमवार, 20 अक्टूबर को नहीं, बल्कि मंगलवार, 21 अक्टूबर को होगी। इस दिन, भारतीय शेयर बाजार एक घंटे के ट्रेडिंग सत्र को छोड़कर बंद रहेगा। चलन से हटकर, इस साल का मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र दोपहर 1.45 बजे से 2.45 बजे तक होगा। आमतौर पर, विशेष सत्र शाम को आयोजित किया जाता है।
परिपत्र के अनुसार, दोपहर 1.30 बजे से 1.45 बजे तक 15 मिनट का प्री-ओपन सत्र होगा, जबकि सामान्य व्यापार दोपहर 1.45 बजे से शुरू होगा।
सत्र प्रारंभ समय समाप्ति समय
ब्लॉक डील सत्र 13:15 बजे 13:30 बजे
विशेष प्री-ओपन सत्र (आईपीओ और पुनर्सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के लिए) 13:30 बजे 14:15 बजे
सामान्य बाज़ार खुलने का समय (विशेष प्री-ओपन में शेयरों के लिए) 14:30 बजे 14:45 बजे
कॉल नीलामी अद्रव्यमान सत्र * 13:50 बजे 14:35 बजे
समापन सत्र 14:55 बजे 15:05 बजे
ट्रेड संशोधन कट-ऑफ समय 13:45 बजे 15:15 बजे
निवेशकों को ध्यान देना चाहिए कि दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र के दौरान किए गए सभी ट्रेडों के परिणामस्वरूप निपटान दायित्व होंगे।
इस बीच, दिवाली, 21 अक्टूबर को मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र को छोड़कर, बंद रहने के अलावा, भारतीय शेयर बाज़ार बुधवार, 22 अक्टूबर को दिवाली बलिप्रतिपदा के अवसर पर भी अवकाश रखेंगे।
मुहूर्त ट्रेडिंग क्या है?
मुहूर्त ट्रेडिंग एक विशेष एक घंटे का सत्र है जो किसी भी अन्य ट्रेडिंग दिवस की तरह पूरी औपचारिकता के साथ आयोजित किया जाता है।
निवेशक अक्सर इस सांकेतिक ट्रेडिंग सत्र में भाग लेते हैं क्योंकि इस समय निवेश करना एक शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि दिवाली नए संवत वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान ट्रेडिंग वॉल्यूम आमतौर पर कम होता है।
कई निवेशक इस दिन लंबी अवधि के लिए या पारिवारिक अनुष्ठान के रूप में शेयर खरीदते हैं।
मुहूर्त ट्रेडिंग के दिनों में बाजार की क्या प्रतिक्रिया होती है?
ऐतिहासिक आंकड़ों के अनुसार, निफ्टी 50 पिछले पांच मुहूर्त ट्रेडिंग सत्रों (2020-2024) के दौरान लगातार सकारात्मक क्षेत्र में बंद हुआ है, और प्रत्येक अवसर पर 0.40% से 0.90% के बीच रिटर्न दिया है।
इस वर्ष भी, सहायक तकनीकी संकेतकों और बेहतर होते बुनियादी ढाँचों के मिश्रण से, समग्र बाज़ार धारणा आशावादी बनी हुई है।