Muhurat Trading 2025: BSE और NSE में आज शुभ मुहूर्त में होगी ट्रेडिंग, जानिए क्या है टाइमिंग

Muhurat Trading 2025:शेयर बाजार मंगलवार को लक्ष्मी पूजन के लिए अपराह्न पौने दो बजे से पौने तीन बजे तक विशेष मुहूर्त कारोबार सत्र आयोजित करेंगे। बीएसई और एनएसई की ओर से जारी नोटिस में यह जानकारी दी गई।भारतीय शेयर बाजार आज, 21 अक्टूबर 2025 को दिवाली 2025 के अवसर पर विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र आयोजित करने वाला है। मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र एक वार्षिक अनुष्ठान है, जिसे अत्यधिक शुभ माना जाता है और यह नए हिंदू कैलेंडर वर्ष, या विक्रम संवत की शुरुआत का प्रतीक है। विदेशी मुद्रा बाजार क्रमशः दिवाली और दिवाली बलिप्रतिपदा के अवसर पर मंगलवार और बुधवार को बंद रहेंगे।

मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र भारतीय शेयर बाजारों और कमोडिटी एक्सचेंजों द्वारा आयोजित एक प्रतीकात्मक एक घंटे का ट्रेडिंग सत्र है। इस वर्ष, बीएसई, एनएसई, एमसीएक्स और एनसीडीईएक्स संवत 2082 की शुरुआत का प्रतीक होंगे।

मुहूर्त ट्रेडिंग समय

ब्लॉक डील सत्र दोपहर 1:15 बजे शुरू होगा और 1:45 बजे बंद होगा। इसके बाद, आईपीओ और पुनर्सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के लिए प्री-ओपन सत्र दोपहर 1:30 बजे से 1:45 बजे तक चलेगा। उसके बाद, सामान्य मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र दोपहर 1:45 बजे से 2:45 बजे तक चलेगा।

सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच मंगलवार को मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र में भारतीय शेयर बाजार के बढ़त के साथ खुलने की उम्मीद है। एशियाई बाजारों में तेजी रही, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार में रात भर तेजी रही।

पिछले सत्र में, भारतीय शेयर बाजार लगातार चौथे सत्र में अपनी बढ़त का सिलसिला जारी रखते हुए बढ़त के साथ बंद हुआ था। सोमवार को सेंसेक्स और निफ्टी 50 में आधा प्रतिशत से अधिक की बढ़त दर्ज की गई।

Web Title: Muhurat Trading 2025 live Trading will take place in auspicious time today in BSE and NSE know timing