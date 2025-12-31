14 दिन बाद 3 प्रतिशत छूट, रेलवन एप से खरीदे टिकट और करें पैसे की बचत, स्कीम 14.01.2026 से 14.07.2026 की अवधि के दौरान लागू

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 31, 2025 18:38 IST2025-12-31T18:36:17+5:302025-12-31T18:38:06+5:30

Ministry of Railways: रेल मंत्रालय की ओर से रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (सीआरआईएस) को सॉफ्टवेयर प्रणाली में आवश्यक बदलाव करने के लिए पत्र भेजा गया।

Highlightsरेलवन ऐप पर आर-वॉलेट भुगतान के माध्यम से अनारक्षित टिकट बुक करने पर तीन प्रतिशत ‘कैशबैक’ प्रदान करता है।डिजिटल भुगतान माध्यमों से अनारक्षित टिकट की बुकिंग पर तीन प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया है।तीन प्रतिशत छूट का प्रस्ताव 14.01.2026 से 14.07.2026 की अवधि के दौरान लागू रहेगा।

नई दिल्लीः रेल मंत्रालय 14 जनवरी से 14 जुलाई 2026 तक रेलवन ऐप के माध्यम से अनारक्षित टिकटों की खरीद और किसी भी डिजिटल माध्यम से भुगतान पर तीन प्रतिशत की छूट प्रदान करेगा। फिलहाल, यह रेलवन ऐप पर आर-वॉलेट भुगतान के माध्यम से अनारक्षित टिकट बुक करने पर तीन प्रतिशत ‘कैशबैक’ प्रदान करता है।

इस संबंध में रेल मंत्रालय की ओर से रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (सीआरआईएस) को सॉफ्टवेयर प्रणाली में आवश्यक बदलाव करने के लिए पत्र भेजा गया। पत्र में कहा गया, ‘‘डिजिटल बुकिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, रेलवन ऐप पर सभी डिजिटल भुगतान माध्यमों से अनारक्षित टिकट की बुकिंग पर तीन प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया है।’’

इसमें कहा गया, ‘‘तीन प्रतिशत छूट का प्रस्ताव 14.01.2026 से 14.07.2026 की अवधि के दौरान लागू रहेगा। सीआरआईएस इस प्रस्ताव पर आगे की पड़ताल के लिए मई में फीडबैक प्रस्तुत करेगी।’’ पत्र में स्पष्ट किया गया है कि रेलवन ऐप पर ‘आर-वॉलेट’ के माध्यम से बुकिंग करने पर मिलने वाला मौजूदा तीन प्रतिशत ‘कैशबैक’ जारी रहेगा। यह स्पष्ट करते हुए कि यह पेशकश किसी अन्य ऑनलाइन अनारक्षित टिकट खरीद प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं है,

एक अधिकारी ने कहा, ‘‘मौजूदा व्यवस्था में, रेलवन ऐप पर अनारक्षित टिकट खरीदने और आर-वॉलेट के माध्यम से भुगतान करने वाले संभावित यात्रियों को तीन प्रतिशत ‘कैशबैक’ की पेशकश की जाती है। हालांकि, नयी पेशकश में, रेलवन पर अनारक्षित टिकट खरीदने वालों को सभी डिजिटल भुगतान माध्यमों से तीन प्रतिशत की छूट दी जाएगी।’’

