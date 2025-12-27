1 जनवरी 2026 से होंगे 9 बड़े बदलाव, जानिए आप पर क्या होगा इसका असर

New Rules From 1 January: साल 2025 का आखिरी महीना चल रहा है और नया साल आने वाला है। सभी नए साल का स्वागत करने के लिए नए जोश के साथ तैयार है। साथ ही नए साल में कुछ नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है जो नए साल के साथ आपके जीवन में नया असर डालेगा। 1 जनवरी, 2026 से, कई नियम और पॉलिसी में बदलाव लागू होंगे, जो बैंकिंग, सैलरी, किसानों, सोशल मीडिया के इस्तेमाल और रोज़मर्रा के खर्चों पर असर डालेंगे।

1- सस्ते लोन, FD दरों में बदलाव

स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और HDFC बैंक जैसे बैंकों ने लोन की दरें कम कर दी हैं। जनवरी से नई फिक्स्ड डिपॉज़िट ब्याज दरें भी लागू होंगी।

2- क्रेडिट स्कोर अब तेज़ी से अपडेट होंगे

क्रेडिट ब्यूरो अब हर 15 दिन के बजाय हर हफ़्ते क्रेडिट स्कोर अपडेट करेंगे, जिससे लोन की योग्यता और क्रेडिट हिस्ट्री ज़्यादा रियल-टाइम होगी।

3- पैन-आधार अब ज़रूरी

1 जनवरी से, ज़्यादातर बैंकिंग और सरकारी सेवाओं के लिए पैन-आधार लिंक करना अनिवार्य हो जाएगा। लिंक न करने पर सेवाएँ बंद हो सकती हैं।

4- UPI, SIM और मैसेजिंग के नियम सख्त

बैंक UPI और डिजिटल पेमेंट के नियमों को सख्त कर रहे हैं। धोखाधड़ी को रोकने के लिए SIM वेरिफिकेशन के नियम भी सख्त किए जा रहे हैं, खासकर WhatsApp, Telegram और Signal जैसे ऐप्स के लिए।

5- बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदियाँ

केंद्र सरकार 16 साल से कम उम्र के यूज़र्स के लिए सोशल मीडिया के नियमों को सख्त करने पर विचार कर रही है, जिसमें उम्र की जाँच और माता-पिता का कंट्रोल शामिल है, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया में किया गया है।

6- पेट्रोल, डीज़ल गाड़ियों पर नई पाबंदियाँ

दिल्ली और नोएडा जैसे शहर प्रदूषण कम करने के लिए पेट्रोल और डीज़ल कमर्शियल गाड़ियों पर नए प्रतिबंध लगा सकते हैं, जिससे डिलीवरी सेवाओं पर असर पड़ेगा।

7- सरकारी कर्मचारियों को सैलरी में राहत

8वें वेतन आयोग के 1 जनवरी, 2026 से शुरू होने की उम्मीद है। महंगाई भत्ता (DA) भी बढ़ने की संभावना है, जिससे आय में राहत मिलेगी।

8- किसानों के लिए नए नियम

यूपी जैसे राज्यों में किसानों को PM-किसान योजना का लाभ पाने के लिए यूनिक किसान ID की ज़रूरत होगी। PM किसान फसल बीमा योजना के तहत, जंगली जानवरों से फसल को हुए नुकसान को अब कवर किया जाएगा, अगर 72 घंटे के अंदर इसकी रिपोर्ट की जाती है।

9- ईंधन, गैस की कीमतें और ITR में बदलाव

LPG, कमर्शियल गैस और ATF की कीमतों में 1 जनवरी को बदलाव किया जाएगा। एक नया प्री-फिल्ड ITR फॉर्म भी आने की उम्मीद है, जिससे फाइलिंग आसान होगी लेकिन जाँच बढ़ जाएगी।

Web Title: major changes will take from January 1 2026 know how it will affect you