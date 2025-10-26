भारतीय कानून के तहत संपत्ति के रूप में क्रिप्टोकरेंसी को मान्यता, मद्रास उच्च न्यायालय का अहम फैसला

Highlights ट्रस्ट में रखा जा सकता है। क्रिप्टोकरेंसी अमूर्त है। आनंद लिया जा सकता है।

मद्रासः मद्रास उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है। मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी भारतीय कानून के तहत संपत्ति है, जिसका स्वामित्व हो सकता है और इसे ट्रस्ट में रखा जा सकता है। रुतिकुमारी बनाम ज़ानमाई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड मामले में फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने कहा, "इसमें कोई संदेह नहीं है कि 'क्रिप्टो करेंसी' एक संपत्ति है। यह न तो कोई मूर्त संपत्ति है और न ही यह कोई मुद्रा है। हालाँकि, यह एक संपत्ति है, जिसका उपयोग और उपयोग (लाभकारी रूप में) किया जा सकता है। इसे ट्रस्ट में रखा जा सकता है।"

न्यायमूर्ति आनंद वेंकटेश ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी अमूर्त है और वैध मुद्रा नहीं है, फिर भी इसमें संपत्ति के आवश्यक गुण मौजूद हैं। न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने कहा कि हालांकि डिजिटल मुद्राएँ अमूर्त हैं और वैध मुद्रा नहीं हैं, फिर भी उनमें संपत्ति के सभी आवश्यक गुण मौजूद हैं। यह एक संपत्ति है, जिसका आनंद लिया जा सकता है और जिसे (लाभकारी रूप में) रखा जा सकता है।

मद्रास उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि क्रिप्टोकरेंसी भारतीय कानून के तहत संपत्ति है। न्यायालय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9 के तहत एक निवेशक द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रहा था, जिसकी वज़ीरएक्स प्लेटफ़ॉर्म पर होल्डिंग्स 2024 में एक बड़े साइबर हमले के बाद फ्रीज कर दी गई थीं।

आवेदक ने जनवरी 2024 में ज़ानमाई लैब्स द्वारा संचालित वज़ीरएक्स के माध्यम से 1,98,516 रुपये मूल्य के 3,532.30 एक्सआरपी सिक्के खरीदे थे। उसी वर्ष जुलाई में, वज़ीरएक्स ने घोषणा की कि उसके कोल्ड वॉलेट में सेंधमारी की गई है, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 230 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के एथेरियम और ईआरसी-20 टोकन का नुकसान हुआ।

इसके बाद, एक्सचेंज ने आवेदक सहित सभी उपयोगकर्ता खातों को फ्रीज कर दिया। निवेशक ने तर्क दिया कि उसकी XRP संपत्तियाँ हैक से अप्रभावित रहीं और वज़ीरएक्स ने उन्हें कस्टोडियन के रूप में ट्रस्ट में रखा था। इसलिए उसने अपने पोर्टफोलियो के पुनर्वितरण के विरुद्ध अंतरिम सुरक्षा की माँग की।

वज़ीरएक्स और उसके निदेशकों, जिनमें निश्चल शेट्टी भी शामिल थे, ने इस याचिका का विरोध किया और अपनी सिंगापुर स्थित मूल कंपनी, ज़ेटाई प्राइवेट लिमिटेड द्वारा शुरू की गई पुनर्गठन कार्यवाही और सिंगापुर उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित एक व्यवस्था का हवाला दिया, जिसमें सभी उपयोगकर्ताओं को आनुपातिक रूप से नुकसान साझा करने की आवश्यकता थी।

