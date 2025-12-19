स्वास्थ्य क्षेत्र में 42000 नई नौकरी, मुख्यमंत्री यादव ने विधान सभा पटल पर रखा पक्ष

Highlights भूमि पूजन 23 दिसंबर को होने जा रहा है, जिसमें धार का मेडिकल कॉलेज भी शामिल है मध्यप्रदेश सरकार की यह योजना 2 साल में पूरी होगी।

भोपालः मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विधानसभा पटल पर न केवल बेबाकी से अपनी बात रखी बल्कि विपक्ष के हर सवाल का तथ्यों के साथ जवाब दिया । उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश में आजादी के बाद हमारी सरकार ने हेल्थ डिपार्टमेंट में लगभग 42000 पद कैबिनेट से मंजूर किए हैं, यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि 1956 में बनने वाले मध्य प्रदेश में 2003 तक केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे और आज हमारे पास सरकार के माध्यम से डेढ़ साल में 6 मेडिकल कॉलेज खोल दिए गए और 14 पीपीपी मॉडल के टेंडर कर भी कर दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विधान सभा में उपस्थित सदस्यों को आमंत्रित करते हुए कहा कि 4 पीपीपी मेडिकल कॉलेजों का भूमि पूजन 23 दिसंबर को होने जा रहा है, जिसमें धार का मेडिकल कॉलेज भी शामिल है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हम स्वास्थ्य क्षेत्र में नए मॉडल पर काम कर रहे हैं। मध्यप्रदेश सरकार की यह योजना 2 साल में पूरी होगी।

उन्होंने कहा कि यह बदलते दौर का माहौल है। मध्य प्रदेश में 5 से लेकर 52 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा था कि हर लोकसभा क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज होगा मुझे आज कहते हुए गर्व है कि 2 साल के अंदर हर लोकसभा में अपना एक मेडिकल कॉलेज हमने दिया है जिस कमिटमेंट के लिए हमारी सरकार बनी थी वह हम पूरा कर रहे हैं।

आगे बढ़कर हम प्रदेश के सभी 55 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने वाले हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इनमें नर्सिंग पैरामेडिकल आयुर्वेद में 1956 से लेकर अभी तक केवल 7 मेडिकल कॉलेज आयुर्वेदिक के थे, हमारी सरकार ने 2 साल में 8 नए मेडिकल कॉलेज(आयुर्वेद) के खोल दिए हैं। हम वैलनेस सेंटर से लेकर सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहते हैं।

मोदी जी का नेतृत्व स्वर्णिम काल में गिना जाएगा - मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आज विशेष सत्र में पक्ष-विपक्ष दोनों ने अपनी बात रखी है आज रात्रि 11 बजे तक हम बात कर रहे हैं यह अच्छा लगा। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, जो पक्ष और प्रतिपक्ष से है। उन्होंने कहा कि अच्छे काम करने का परिणाण भी अच्छा ही होता है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश और देश आगे बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमने राजा विक्रमादित्य और राजा भोज का स्वर्णिम काल सुना था लेकिन इतिहास गवाही देगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल भी स्वर्णिम काल में गिना जाएगा। हम और आप इसके साक्षी बन रहे हैं।

2047 विजन डॉक्यूमेंट कोई कागज का टुकड़ा नहीं, हमारा संकल्प है: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विधानसभा में 2047 के विजन डॉक्यूमेंट्स पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि 2047 का विजन डॉक्यूमेंट कोई कागज का टुकड़ा नहीं है। यह हमारा व्यक्तिगत संकल्प है। डॉ. यादव ने कहा कि साल 2047 तक सभी वर्गों का इस प्रकार का माहौल बनेगा कि हमारे युवा और महिला नेतृत्व नौकरी देने वाले बनें, नौकरी लेने वाले न बनें।

हम इस प्रकार के संकल्प से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के 2047 के विजन डॉक्युमेंट्स के जरिये राज्य को आर्थिक रूप से सशक्त करने, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध करने और नागरिक जीवन की गुणवत्ता को उच्चतम स्तर तक ले जाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं।

Web Title: madhya pradesh 42000 new jobs health sector Chief Minister Yadav presented views Legislative Assembly table