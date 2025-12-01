LPG Prices December 1: राहत की खबर, रसोई गैस की कीमतों में बड़ा बदलाव, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, पटना और चेन्नई में घटे दाम, चेक करें

Highlights LPG Prices From December 1: वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में मामूली, लेकिन स्वागत योग्य कमी आई है। LPG Prices From December 1: लगातार दूसरा महीना है, जबकि एक महीने पहले ही ₹5 की कटौती की गई थी। LPG Prices From December 1:मुंबई और चेन्नई में 10.5 रुपये की कटौती की जाएगी।

नई दिल्लीः राहत की खबर है। रसोई गैस की कीमतों में 1 दिसंबर 2025 से एक और बड़ा बदलाव देखने को मिला है। 19 किलो वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत सभी महानगरों में 10 रुपये की कमी हुई है। 14.2 किलो वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों की तुलना में मुंबई में 19 किलो वाला रसोई गैस सिलेंडर सबसे सस्ता उपलब्ध है। इसके साथ ही, रसोई गैस की कीमतों में लगातार दूसरे महीने गिरावट दर्ज की गई है। नवीनतम समायोजन से वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में मामूली, लेकिन स्वागत योग्य कमी आई है।

जबकि घरेलू एलपीजी की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। इसके विपरीत, विमानन क्षेत्र को एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है। वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर सस्ते हुए सोमवार, 1 दिसंबर, 2025 से, देश भर में 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों की कीमत में ₹10 की कमी की गई है।

व्यापारियों और छोटे व्यवसायों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, जो अपने संचालन के लिए एलपीजी सिलेंडरों पर बहुत अधिक निर्भर हैं। होटल, रेस्टोरेंट और अन्य वाणिज्यिक उद्यम जैसे प्रतिष्ठान अब अपनी परिचालन लागत में मामूली कमी का अनुभव कर सकते हैं। वाणिज्यिक सिलेंडरों की कीमतों में यह लगातार दूसरा महीना है, जबकि एक महीने पहले ही ₹5 की कटौती की गई थी।

19 किलोग्राम प्रति सिलेंडर रसोई गैस की कीमतें: 1 दिसंबर, 2025 से, दिल्ली और कोलकाता में रसोई गैस की कीमतों में 10-10 रुपये की कटौती की जाएगी, जबकि मुंबई और चेन्नई में 10.5 रुपये की कटौती की जाएगी।

दिल्ली में रसोई गैस की कीमतें: 10 रुपये की कटौती के बाद दिल्ली में 19 किलोग्राम रसोई गैस 1,580.5 रुपये प्रति सिलेंडर पर उपलब्ध, जबकि पिछले महीने इसकी कीमत 1,590.5 रुपये प्रति सिलेंडर थी।

कोलकाता में रसोई गैस की कीमतें: 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत अब दिसंबर 2025 में 1,684 रुपये होगी, जबकि नवंबर में यह 1,694 रुपये थी।

मुंबई में रसोई गैस की कीमतें: मुंबई में 19 किलोग्राम वाले रसोई गैस की कीमत दिसंबर 2025 में 10.5 रुपये घटकर 1,531.5 रुपये प्रति सिलेंडर हो गई है, जबकि पहले यह 1,542 रुपये प्रति सिलेंडर थी।

Web Title: LPG Prices From December 1 2025 live 19 KG LPG Prices Cut By Rs 10-10-5 No Change In 14-2 LPG Prices reduced in Mumbai, Kolkata, Delhi, Patna and Chennai, check