LPG Price Cut: खुशखबरी! इन शहरों में 300 रुपये सस्ता हुआ LPG गैस सिलेंडर, चेक करें नए रेट्स

LPG Price Cut: सरकार ने लोगों को रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाले गैस सिलेंडर के दाम को लेकर बड़ी राहत दी है। दरअसल, सरकार 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर पर ₹300 तक की सब्सिडी भी दे रही है। इसका मतलब है कि आप ₹300 कम में गैस सिलेंडर खरीद सकते हैं। यह सब्सिडी सिर्फ़ PM उज्ज्वला योजना के तहत लिस्टेड लोगों को ही मिलती है। अगर आप इस स्कीम के तहत रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी।

सब्सिडी के बाद सिलेंडर की कीमत कितनी होगी?

सब्सिडी के बाद, ग्राहकों को गैस सिलेंडर बहुत सस्ता मिलेगा।

लखनऊ में, एक रेगुलर गैस सिलेंडर की कीमत ₹890 तक है। अगर आप PM उज्ज्वला योजना में एनरोल हैं, तो आपको ₹300 की सब्सिडी मिलेगी। इसलिए, ग्राहक सिलेंडर कुल ₹590 में खरीद सकते हैं।

गाजियाबाद में, आप ₹300 की सब्सिडी के साथ कुल ₹550 में गैस सिलेंडर खरीद सकते हैं। दिल्ली में आप ₹553 में गैस सिलेंडर खरीदने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। मुंबई में आप ₹552 में LPG सिलेंडर खरीदकर घर ला सकते हैं।

गुड़गांव में एक घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत ₹861 तक है, जिस पर ₹300 की सब्सिडी मिलती है। इस तरह आप इसे कुल ₹561 में खरीद सकते हैं।

सालाना कितने सिलेंडर पर सब्सिडी मिलती है?

केंद्र सरकार PM उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस सिलेंडर पर ₹300 की सब्सिडी दे रही है। अब हर साल सिर्फ़ 9 सिलेंडर पर ही सब्सिडी मिलेगी। पहले सरकार हर साल 12 सिलेंडर पर ₹200 की सब्सिडी देती थी। लेकिन, सिलेंडर की संख्या कम करके सब्सिडी की रकम बढ़ा दी गई है।

यह स्कीम देश भर में लाखों ग्राहकों के लिए है और गरीबों के लिए मददगार साबित हो रही है। एजेंसी से सिलेंडर खरीदते समय पूरी कीमत देनी होगी। सब्सिडी की रकम कुछ ही दिनों में कस्टमर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, देश भर में 120 मिलियन से ज़्यादा लोग PM उज्ज्वला योजना में एनरोल हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में 1.75 मिलियन से ज़्यादा लोग इस स्कीम में एनरोल हैं।

14.2 KG सिलेंडर के लिए अभी की LPG गैस प्राइस लिस्ट

शहर आज का प्राइस

दिल्ली ₹ 853.00

मुंबई ₹ 852.50

गुड़गांव ₹ 861.50

बेंगलुरु ₹ 855.50

चंडीगढ़ ₹ 862.50

जयपुर ₹ 856.50

पटना ₹ 942.50

कोलकाता ₹ 879.00

चेन्नई ₹ 868.50

नोएडा ₹ 850.50

भुवनेश्वर ₹ 879.00

हैदराबाद ₹ 905.00

लखनऊ ₹ 890.50

त्रिवेंद्रम ₹ 862.00

मेट्रो शहरों में कमर्शियल गैस की कीमत

शहर कमर्शियल गैस की कीमत

दिल्ली ₹ 1,802.00

मुंबई ₹ 1,754.50

चेन्नई ₹ 1,964.50

कोलकाता ₹ 1,911.00

Web Title: LPG cylinders become cheaper by Rs 300 in these cities check new rates