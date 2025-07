LIC की ये योजना महिलाओं के लिए सुनहरा मौका, मिलेंगे हर महीने 7000; जानें कैसे करें अप्लाई

LIC Bima Sakhi Yojana: भारतीय जीवन बीमा निगम हर किसी के लिए बीमा पॉलिसी पेश करता है। बुजुर्गों से लेकर वयस्कों को बीमा कंपनी तरह-तरह की पॉलिसी उपलब्ध कराती है। हाल ही में एलआईसी ने महिलाओं के लिए शानदार योजना की शुरुआत की है। जिसके तहत महिलाओं को कम से कम हर महीने सात हजार रुपये मिलेंगे। एलआईसी ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी बीमा सखी योजना का विस्तार करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ साझेदारी की है।

इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय प्रोत्साहन और दीर्घकालिक लाभों के साथ एलआईसी एजेंसी में करियर प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है। यह दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के उद्देश्यों के अनुरूप है।

LIC enters into MOU with DoRD, Ministry of Rural Development, GOI to promote Bima Sakhi Yojana in rural areas#LIC#BimaSakhiYojanapic.twitter.com/dLhlRiHyhC