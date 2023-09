MS Swaminathan 7 August 1925-28 September 2023: एक युग का अंत!, जानें कौन थे कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन

Highlights कुछ वक्त से उम्र संबंधी बीमारियों के लिए इलाज चल रहा था। आवास पर सुबह सवा 11 बजे अंतिम सांस ली। देश अकाल जैसी स्थिति से जूझ रहा था।

MS Swaminathan 7 August 1925-28 September 2023: ‘हरित क्रांति’ के प्रणेता और प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन हमारे बीच नहीं रहे। एक युग का अंत हो गया। हरित क्रांति के जनक प्रोफेसर मोनकोम्बु संबाशिवन स्वामीनाथन (एमएस स्वामीनाथन) जैसा कि वे लोकप्रिय रूप से जाने जाते हैं।

आज सुबह लगभग 11:20 बजे उनके चेन्नई स्थित आवास पर निधन हो गया। एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन ने बताया कि मशहूर कृषि आइकन का पिछले कुछ समय से उम्र संबंधी बीमारी का इलाज चल रहा था। प्रतिष्ठित यात्रा स्वामीनाथन 1960 के दशक के दौरान भारत में सामाजिक और कृषि क्रांति लाने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार थे, जब देश अकाल जैसी स्थिति से जूझ रहा था।

रणनीतिक नीतियों को लागू करके और भारतीय जलवायु के अनुकूल उच्च उपज वाले बीज विकसित करके, उन्होंने भारतीय कृषि क्षेत्र में जमीनी स्तर पर बदलाव की लहर सुनिश्चित की। कृषि वैज्ञानिक ने 1961 से 1972 तक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में कार्य किया।

इसके बाद, उन्होंने 1972 से 1979 तक आईसीएआर में महानिदेशक और कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग में भारत सरकार के सचिव के रूप में कार्य किया। स्वामीनाथन 1979 से 1980 के बीच कृषि मंत्रालय में प्रधान सचिव का पद भी संभाला। उनके परिवार में तीन बेटियां हैं। उनकी एक बेटी डॉ. सौम्या स्वामीनाथन विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक हैं।

1980 से 1982 तक उन्होंने योजना आयोग के कार्यवाहक उपाध्यक्ष, तत्कालीन सदस्य (विज्ञान और कृषि) के रूप में कार्य किया। बाद में 1982 से 1988 तक स्वामीनाथन ने फिलीपींस में अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में महानिदेशक के रूप में कार्य किया, जिसे रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित किया जाता है।

1987 में उन्हें प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसके बाद स्वामीनाथन ने $200,000 की पुरस्कार राशि का उपयोग करके चेन्नई के तारामणि में एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन (MSSRF) की स्थापना की। स्वामीनाथन को 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था।

इस आयोग का उद्देश्य देश भर में आत्महत्या के चिंताजनक मामलों के बीच किसान संकट को पहचानना था। टाइम पत्रिका की समीक्षा के अनुसार स्वामीनाथन 20वीं सदी में एशिया के 20 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक थे। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की थीं।

Deeply saddened by the demise of Dr. MS Swaminathan Ji. At a very critical period in our nation’s history, his groundbreaking work in agriculture transformed the lives of millions and ensured food security for our nation. pic.twitter.com/BjLxHtAjC4