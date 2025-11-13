जेपी इंफ्राटेक के एमडी मनोज गौड़ को ED ने किया गिरफ्तार, 1200 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप

Jaypee Infratech MD Manoj Gaur: प्रवर्तन निदेशालय ने जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक मनोज गौड़ को 12,000 करोड़ रुपये के धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया है। गौर को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत हिरासत में लिया गया है, जब जाँचकर्ताओं ने उन पर घर खरीदारों से एकत्रित धन के दुरुपयोग और हेराफेरी में संलिप्तता का आरोप लगाया था।

अधिकारियों ने गुरुवार को जानकारी दी कि यह मामला जेपी समूह की सहायक कंपनियों - जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड और जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) से जुड़ी कथित बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा है। जाँच आवासीय परियोजनाओं से धन के कथित हेराफेरी पर केंद्रित है, जो मुख्य रूप से उन हज़ारों घर खरीदारों को प्रभावित कर रही है जिन्होंने कंपनी के रियल एस्टेट उपक्रमों में निवेश किया था, लेकिन उन्हें अपने फ्लैटों का कब्ज़ा कभी नहीं मिला।

क्या है पूरा मामला?

धन शोधन की जाँच 2017 में घर खरीदारों के व्यापक विरोध के बाद दर्ज की गई कई प्राथमिकी (एफआईआर) पर आधारित है। एफआईआर में जेपी समूह पर आपराधिक षडयंत्र, धोखाधड़ी और बेईमानी से प्रलोभन देने का आरोप लगाया गया है। इसमें दावा किया गया है कि आवास परियोजनाओं के लिए निवेशकों से एकत्रित धन का दुरुपयोग किया गया या उसे दूसरी जगह भेज दिया गया।

ईडी के अनुसार, कथित धोखाधड़ी में जेपी विशटाउन और जेपी ग्रीन्स जैसी प्रमुख परियोजनाओं के लिए जुटाई गई धनराशि शामिल है, जहाँ खरीदारों को घर देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें कभी घर नहीं मिले। इनमें से कई फ्लैट 2010-11 में ही बिक गए थे, लेकिन निर्माण में देरी और धन के कथित दुरुपयोग के कारण निवेशकों को वर्षों तक घर नहीं मिले।

अधिकारियों ने कहा कि प्रबंध निदेशक के रूप में गौर ने कंपनी के प्रबंधन और वित्तीय निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जाँच में घर खरीदारों के पैसे को समूह के अन्य उपक्रमों में गबन करने के सबूत सामने आए।

जारी जाँच के तहत, ईडी ने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और मुंबई में जेपी इंफ्राटेक, जयप्रकाश एसोसिएट्स और संबंधित कंपनियों से जुड़े 15 ठिकानों पर छापेमारी की। इन कार्रवाइयों के दौरान, एजेंसी ने 1.7 करोड़ रुपये नकद, कई वित्तीय दस्तावेज़, डिजिटल रिकॉर्ड और प्रमोटरों, उनके परिवार के सदस्यों और संबंधित संस्थाओं से जुड़े संपत्ति के कागजात ज़ब्त किए।

जांचकर्ताओं ने जेपी के साथ कथित तौर पर वित्तीय लेन-देन करने वाली अन्य रियल एस्टेट कंपनियों के कार्यालयों की भी तलाशी ली, जिनमें गौरसंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गुलशन होम्ज़ प्राइवेट लिमिटेड और महागुन रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।

ईडी ने कहा कि ज़ब्त की गई सामग्री की जाँच धन के स्रोत का पता लगाने और धन के दुरुपयोग की पूरी सीमा का पता लगाने के लिए की जा रही है।

जेपी इंफ्राटेक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में बड़े पैमाने पर एकीकृत आवास और बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के निर्माण में शामिल शुरुआती निजी डेवलपर्स में से एक थी। हालाँकि, कंपनी गंभीर वित्तीय संकट में फंस गई, जिसके कारण परियोजना के पूरा होने में देरी हुई और घर खरीदारों और ऋणदाताओं को भुगतान में चूक हुई।

हज़ारों आवास इकाइयाँ देने में विफल रहने के बाद, कंपनी को 2017 में दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के तहत दिवाला कार्यवाही में शामिल किया गया था। तब से, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के माध्यम से इसके ऋण का समाधान करने के कई प्रयास किए गए हैं, और कई डेवलपर्स और वित्तीय संस्थानों ने इसकी संपत्तियों को अपने अधीन करने में रुचि दिखाई है।

ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग की जाँच इस संदेह पर आधारित है कि घर खरीदारों और बैंकों से जुटाई गई धनराशि का उपयोग आवास परियोजनाओं को पूरा करने के बजाय जेपी समूह की अन्य संस्थाओं में कर दिया गया।

