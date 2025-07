ITR Filing 2025: आयकर विभाग ने लॉन्च किया ‘टैक्सअसिस्ट’, जानिए कैसे करता है ये काम

ITR Filing 2025: इस समय आयकर रिटर्न दाखिल करने का महीना चल रहा है। टैक्सपेयर्स फाइलिंग सीजन के दौरान सावधानी से आईटीआर भर रहे है ताकी वह इनकम टैक्स के नोटिस से बच सके। वहीं, आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा 15 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी जो टैक्सपेयर्स के लिए राहत की खबर है।

इस बीच, करदाताओं के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 'टैक्सअसिस्ट' नामक एक सहायता सेवा शुरू की है। इसके तहत, आयकर विभाग करदाताओं को संदेश या ईमेल भेजता है, उन्हें महत्वपूर्ण नोटिस या अन्य कर-संबंधी कार्रवाइयों की याद दिलाता है।

नई पहल के बारे में बात करते हुए, आयकर विभाग ने कहा, "टैक्सअसिस्ट की शुरुआत, सभी कर संबंधी चिंताओं के लिए आपकी सहायता! विभागीय संचार को नेविगेट करने और आपके वित्त को नियंत्रण में रखने से लेकर आपको प्रमुख कर समयसीमाओं की याद दिलाने तक। यह अभियान मार्गदर्शन, समर्थन और सरलीकरण के लिए बनाया गया है।"

