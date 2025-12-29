ईरानी रियाल की कीमत गिरकर 14.2 लाख ईरानी रियाल प्रति अमेरिकी डॉलर
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 29, 2025 19:48 IST2025-12-29T19:47:34+5:302025-12-29T19:48:48+5:30
तेहरानः ईरानी मुद्रा रियाल के अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचने के बाद राजधानी तेहरान में व्यापारियों और दुकानदारों ने सोमवार को लगतार दूसरे दिन भी विरोध-प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में तेहरान में सादी स्ट्रीट और ग्रैंड बाजार के पास स्थित शुश इलाके में आयोजित रैलियों में सैकड़ों लोगों को हिस्सा लेते देखा जा सकता है। चश्मदीदों के मुताबिक, प्रदर्शन में शामिल व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दीं और अन्य से अभी ऐसा करने को कहा।
अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी आईएलएनए के अनुसार, कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और व्यापारियों ने कारोबार बंद रखा, जबकि कुछ ने अपनी दुकानें खुली रखीं। रविवार को ईरानी रियाल की कीमत गिरकर 14.2 लाख ईरानी रियाल प्रति अमेरिकी डॉलर हो गई। सोमवार को यह 13.8 लाख ईरानी रियाल प्रति अमेरिकी डॉलर दर्ज की गई।