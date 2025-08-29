855 करोड़ रुपये का निवेश, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मेटा एआई के बीच गठबंधन, जानें बाजार पर असर

Highlights रिलायंस इंडस्ट्रीज ऊर्जा सहायता देगी जबकि संपर्क सुविधा (कनेक्टिविटी) रिलायंस जियो प्रदान करेगी। गूगल क्लाउड अपने शक्तिशाली एआई हाइपरकंप्यूटर और एआई प्रौद्योगिकी ढांचे को लगाएगा। ओपन-सोर्स एआई की शक्ति को विभिन्न उद्योगों में रिलायंस के गहन ‘डोमेन’ ज्ञान के साथ जोड़ता है।

नई दिल्लीः रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) ने सोशल मीडिया क्षेत्र की दिग्गज कंपनी मेटा के साथ एक संयुक्त उद्यम की शुक्रवार को घोषणा की। इस संयुक्त उद्यम में करीब 855 करोड़ रुपये यानी करीब 10 करोड़ डॉलर का निवेश किया जाएगा। यह निवेश कंपनियों के लिए कृत्रिम मेधा (एआई) आधारित प्रौद्योगिकी समाधान विकसित करने और उसका विस्तार करने के लिए किया जाएगा। आरआईएल ने एआई से लैस डेटा केंद्रों की स्थापना के लिए गूगल के साथ साझेदारी की भी घोषणा की, जो गूगल से कंप्यूटिंग शक्ति का उपयोग करेंगे।

रिलायंस इंडस्ट्रीज ऊर्जा सहायता देगी जबकि संपर्क सुविधा (कनेक्टिविटी) रिलायंस जियो प्रदान करेगी। इसके तहत रिलायंस, जामनगर में अत्याधुनिक क्लाउड सुविधा और संबंधित नेटवर्क बुनियादी ढांचे का डिजाइन, निर्माण और संचालन करेगा। तो वहीं गूगल क्लाउड अपने शक्तिशाली एआई हाइपरकंप्यूटर और एआई प्रौद्योगिकी ढांचे को लगाएगा।

यह जनरेटिव यानी सृजन से जुड़े एआई मॉडल, डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म और एआई-संचालित एप्लिकेशन देगा। मेटा के साथ साझेदारी पर आरआईएल के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने कहा कि संयुक्त उद्यम ओपन-सोर्स एआई की शक्ति को विभिन्न उद्योगों में रिलायंस के गहन ‘डोमेन’ ज्ञान के साथ जोड़ता है।

उन्होंने कहा, ‘‘ मेटा के साथ साझेदारी, हर भारतीय एवं उद्यम को एआई प्रदान करने के हमारे दृष्टिकोण को साकार करती है। मेटा के सबसे व्यापक रूप से अपनाए गए ओपन-सोर्स लामा मॉडल को विभिन्न उद्योगों में हमारी गहन विशेषज्ञता के साथ जोड़कर, हम भारत के प्रत्येक संगठन के लिए एंटरप्राइज-ग्रेड एआई का लोकतंत्रीकरण करेंगे।

इससे वे तेजी से नवोन्मेष कर सकेंगे, अधिक कुशलता से काम कर सकेंगे और वैश्विक स्तर पर आत्मविश्वास से प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे।’’ यह संयुक्त उद्यम, उद्यमों को एआई प्लेटफॉर्म-एज-ए-सर्विस प्रदान करने के लिए मेटा के ओपन-सोर्स लामा मॉडल का लाभ उठाएगा। आरआईएल ने बयान में कहा कि इस संयुक्त उद्यम में रिलायंस की हिस्सेदारी 70 प्रतिशत और मेटा की हिस्सेदारी 30 प्रतिशत रहेगी।

दोनों कंपनियां समान अनुपात में 855 करोड़ रुपये का शुरुआती निवेश करेंगी। लेन-देन नियामकीय अनुमोदनों पर निर्भर है और इसके 2025 की चौथी तिमाही में पूरा होने की उम्मीद है। मेटा के संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) मार्क जकरबर्ग ने कहा, ‘‘ मेटा और रिलायंस भारतीय कंपनियों को अपने ओपन-सोर्स एआई मॉडल प्रदान करेंगे।

ताकि उन्हें अपने काम को गति देने में मदद मिल सके। लामा के साथ हमने देखा है कि कैसे एआई, मानव क्षमता को बढ़ा सकता है, उत्पादकता बढ़ा सकता है, रचनात्मकता को प्रेरित कर सकता है और नवाचार को गति दे सकता है। अब रिलायंस की पहुंच एवं व्यापकता के साथ हम इसे भारत के हर कोने तक पहुंचा सकते हैं।’’

रिलायंस इंटेलिजेंस सबको, हर जगह एआई सुविधा देने का काम करेगीः मुकेश अंबानी

रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कृत्रिम मेधा (एआई) के लिए एक नई अनुषंगी 'रिलायंस इंटेलिजेंस' के गठन की शुक्रवार को घोषणा की। यह देश में बड़े पैमाने पर एआई बुनियादी ढांचे का निर्माण करेगी ताकि हर जगह, हर किसी को एआई क्षमता मुहैया कराई जा सके।

अंबानी ने कंपनी की वार्षिक आम बैठक में कहा कि रिलायंस इंटेलिजेंस अनुषंगी गीगावाट-स्तर के एआई-सक्षम डेटा केंद्र बनाएगी, जो स्वच्छ ऊर्जा से संचालित होंगे और राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण एवं अनुमान के लिए डिजाइन किए गए होंगे। अंबानी ने कहा, "एक दशक पहले डिजिटल सेवाएं रिलायंस के लिए एक नया वृद्धि इंजन बन गईं।

अब, एआई के साथ हमारे सामने उतने ही बड़े अवसर उपलब्ध हैं। जियो ने हर जगह और हर भारतीय के लिए डिजिटल सुविधा का वादा किया और उसे पूरा किया। इसी तरह, रिलायंस इंटेलिजेंस हर भारतीय के लिए हर जगह एआई प्रदान करने का वादा करती है।" उन्होंने कहा कि रिलायंस इंटेलिजेंस की परिकल्पना चार स्पष्ट मिशनों के साथ की गई है।

इनमें भारत की अगली पीढ़ी के एआई बुनियादी ढांचे की स्थापना, वैश्विक साझेदारियों को बढ़ावा देना, भारत के लिए एआई सेवाओं का निर्माण और एआई प्रतिभा को बढ़ावा देना शामिल हैं। अंबानी ने कहा, "जामनगर में गीगावाट-स्तर के एआई-सक्षम डेटा केंद्रों पर काम शुरू हो चुका है। ये इकाइयां भारत की बढ़ती जरूरतों के अनुरूप चरणबद्ध ढंग से मुहैया कराई जाएंगी।

ये रिलायंस के नवीन-ऊर्जा परिवेश द्वारा संचालित होंगी और एआई प्रशिक्षण एवं अनुमान के लिए विशेष रूप से निर्मित होंगी।" रिलायंस इंटेलिजेंस वैश्विक साझेदारियों का भी हिस्सा बनेगी और दुनिया भर की दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनियों को ओपन-सोर्स समुदायों में एक साथ लेकर आएगी।

उन्होंने कहा, "रिलायंस इंटेलिजेंस उपभोक्ताओं, छोटे व्यवसायों और उद्यमों के लिए विश्वसनीय, उपयोग में आसान एआई सेवाएं एवं शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कृषि जैसे राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों के लिए समाधान प्रदान करेगी। ये सेवाएं बड़े पैमाने पर विश्वसनीय और प्रत्येक भारतीय के लिए किफायती होंगी।" रिलायंस के मुखिया ने कहा कि रिलायंस इंटेलिजेंस विश्वस्तरीय शोधकर्ताओं, इंजीनियरों, डिजाइनरों और उत्पाद बनाने वालों का एक मंच तैयार करेगी।

Web Title: Investment Rs 855 crore alliance Reliance Industries Limited and Meta AI know impact market