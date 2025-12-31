नए साल से पहले राहत की खबर?, दिल्ली-NCR में घटे PNG के दाम, रसोई गैस की कीमतों में ₹0.70 पैसे प्रति यूनिट की कटौती, देखिए न्यू रेट लिस्ट
December 31, 2025
Indraprastha Gas Limited: कटौती के बाद दिल्ली में गैस की कीमत 47.89 रुपये प्रति इकाई, गुरुग्राम में 46.70 रुपये और नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा गाजियाबाद में 47.76 रुपये प्रति इकाई हो जाएगी।
नई दिल्लीः पाइप के जरिए खाना पकाने की गैस आपूर्ति करने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) ने बुधवार को दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रसोई गैस की कीमतों में 70 पैसे प्रति यूनिट की कटौती की घोषणा की। कंपनी ने बताया कि नई दरें एक जनवरी से लागू होंगी।
आईजीएल ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा कि नए साल के अवसर पर उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए पाइप से आने वाली रसोई गैस की कीमत घटाई गई है। कटौती के बाद दिल्ली में गैस की कीमत 47.89 रुपये प्रति इकाई, गुरुग्राम में 46.70 रुपये और नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा गाजियाबाद में 47.76 रुपये प्रति इकाई हो जाएगी।
कंपनी ने बताया कि कीमतों में यह कटौती पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड द्वारा हाल ही में गैस पाइपलाइन शुल्क व्यवस्था में किए गए बदलाव के बाद की गई है। इससे पहले थिंक गैस ने भी कई राज्यों में सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में कटौती की घोषणा की थी।
नियामक बोर्ड ने 16 दिसंबर को प्राकृतिक गैस ले जाने वाली पाइपलाइन के लिए नई और सरल शुल्क व्यवस्था की घोषणा की थी। प्राकृतिक गैस का उपयोग बिजली उत्पादन, उर्वरक विनिर्माण, वाहन ईंधन और और घरेलू रसोई में किया जाता है।