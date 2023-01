अब इन 10 देशों में रहने वाले भारतीय UPI से घरपर भेज सकते हैं पैसा, जानें

Highlights अब यूपीआई के जरिए इन 10 देशों में रहने वाले भारतीय भुगतान कर सकते हैं। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) अब विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए उपलब्ध होगा।

नई दिल्ली: नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने मंगलवार को प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि भारत के बाहर और विस्तार करते हुए स्वदेशी रूप से विकसित रीयल-टाइम भुगतान समाधान यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) अब विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए उपलब्ध होगा। यह सुविधा अब 10 देशों के अंतरराष्ट्रीय फोन नंबरों का उपयोग करने वाले एनआरई और अनिवासी साधारण (एनआरओ) खातों के लिए उपलब्ध होगी। एनआरई अब प्रेस विज्ञप्ति में उल्लिखित उपयुक्त देश कोड का उपयोग करके पंजीकरण करके यूपीआई का उपयोग कर सकते हैं।

Indians living in these ten countries can now make payments through UPI🇮🇳:



1. Singapore🇸🇬

2. Australia🇦🇺

3. Canada🇨🇦

4. Hong Kong🇭🇰

5. Oman🇴🇲

6. Qatar🇶🇦

7. USA🇺🇸

8. Saudi Arabia🇸🇦

9. United Arab Emirates🇦🇪

10. United Kingdom🇬🇧



(NPCI)