Indian Stock Market Today: वैश्विक बाजार में कमजोर रुझान के बीच इंडियन मार्केट में सुस्ती, सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 19, 2025 11:09 IST2025-11-19T11:08:09+5:302025-11-19T11:09:40+5:30

Indian Stock Market Today: शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) मंगलवार को बिकवाल रहे थे

Indian Stock Market Today Sensex Nifty fall in early trade | Indian Stock Market Today: वैश्विक बाजार में कमजोर रुझान के बीच इंडियन मार्केट में सुस्ती, सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट

Indian Stock Market Today: वैश्विक बाजार में कमजोर रुझान के बीच इंडियन मार्केट में सुस्ती, सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट

Indian Stock Market Today:  वैश्विक बाजारों में कमजोर रुझान और विदेशी पूंजी की निकासी के बीच सेंसेक्स और निफ्टी में बुधवार को शुरुआती कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 135.8 अंक की गिरावट के साथ 84,537.22 अंक पर और एनएसई निफ्टी 53.85 अंक फिसलकर 25,856.20 अंक पर आ गया। सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, एचडीएफसी बैंक, बजाज फिनसर्व, एनटीपीसी और सन फार्मा के शेयर नुकसान में रहे।

दूसरी ओर इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा और आईसीआईसीआई बैंक के शेयर मुनाफे में रहे। एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, चीन का एसएसई कम्पोजिट और हांगकांग का हैंग सेंग गिरावट में रहे जबकि जापान का निक्की 225 बढ़त में रहा। अमेरिकी बाजार मंगलवार को नकारात्मक दायरे में बंद हुए थे।

अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.25 प्रतिशत की गिरावट के साथ 64.73 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) मंगलवार को बिकवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 728.82 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। वहीं घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 6,156.83 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। 

Web Title: Indian Stock Market Today Sensex Nifty fall in early trade

कारोबार से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :share bazarSensexNiftyBusinessशेयर बाजारसेंसेक्सनिफ्टीबिजनेस