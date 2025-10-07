India Salary Hike: साल 2026 में रियल एस्टेट समेत इन क्षेत्रों में बढ़ेगी सबसे ज्यादा सैलरी, ताजा सर्वे से हुआ खुलासा
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 7, 2025 21:19 IST2025-10-07T21:17:58+5:302025-10-07T21:19:59+5:30
नई दिल्ली: समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, एओएन के वार्षिक वेतन वृद्धि और टर्नओवर सर्वेक्षण 2024-25 का हवाला देते हुए, वैश्विक आर्थिक विकास अनिश्चितताओं के बावजूद, देश में लचीले उपभोग, निवेश और नीति समर्थन से प्रेरित होकर, भारतीय कंपनियों के वेतन में 2026 तक 9% की वृद्धि होने की उम्मीद है। एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, एओएन का वार्षिक वेतन वृद्धि और टर्नओवर सर्वेक्षण 2024-25 देश भर के 45 उद्योगों के 1,060 संगठनों से प्राप्त इनपुट पर आधारित है।
विभिन्न क्षेत्रों में वेतन वृद्धि
भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में, रियल एस्टेट/बुनियादी ढाँचा उद्योग में वेतन में 10.9% की वृद्धि होने का अनुमान है और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) के कर्मचारियों के वेतन में भी 2026 में 10% की वृद्धि होने की उम्मीद है।
सर्वेक्षण से यह भी पता चला है कि ऑटोमोटिव या वाहन निर्माण जैसे अन्य क्षेत्रों में 9.6% वेतन वृद्धि होने की उम्मीद है, इसके बाद इंजीनियरिंग डिज़ाइन सेवाओं में 9.7%, खुदरा उद्योग में 9.6% और जीवन विज्ञान में 9.6% की वृद्धि होने की उम्मीद है।
एओन में टैलेंट सॉल्यूशंस फॉर इंडिया के पार्टनर और रिवॉर्ड कंसल्टिंग लीडर रूपांक चौधरी ने पीटीआई-भाषा को बताया, "भारत की विकास गाथा बुनियादी ढांचे में निवेश और नीतिगत उपायों के सहारे मजबूत बनी हुई है। हमारा सर्वेक्षण दर्शाता है कि रियल एस्टेट और एनबीएफसी जैसे प्रमुख क्षेत्र प्रतिभा निवेश में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं और वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद, व्यवसाय स्थायी विकास और कार्यबल स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए पारिश्रमिक के प्रति रणनीतिक दृष्टिकोण अपना रहे हैं।"
नौकरी छोड़ने की दर
एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, सर्वेक्षण से यह भी पता चला है कि भारत में कुल नौकरी छोड़ने की दर 2025 में अब तक घटकर 17.1% रह गई है, जो 2024 में 17.7% थी। 2023 में नौकरी छोड़ने का स्तर 18.7% था। सर्वेक्षण में बताया गया है कि नौकरी छोड़ने की दर में क्रमिक गिरावट का कारण प्रतिभा परिदृश्य में अधिक स्थिरता है, और संगठनों में कर्मचारियों की बेहतर प्रतिधारण दर देखी जा रही है।
समाचार एजेंसी ने सर्वेक्षण रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि जैसे-जैसे भारतीय कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी अधिक व्यवस्थित होते जा रहे हैं, कंपनी लक्षित कौशल उन्नयन और विकास कार्यक्रमों में निवेश करने की बेहतर स्थिति में आ रही है, जिससे लोगों को एक लचीली प्रतिभा पाइपलाइन बनाने और भविष्य की व्यावसायिक जरूरतों के लिए तैयार होने में मदद मिल सकती है।