इंडिया एक्सपो शॉप 2025 का शानदार शुभारंभ, ज्ञान, मेंटरशिप और नवाचार का मंच

Highlights उभरते और छोटे खिलाड़ियों को मंच देने के लिए बनाया गया एक अनूठा प्लेटफॉर्म है। हमारी आपूर्ति श्रृंखला को गति और नवाचार के साथ आगे बढ़ना होगा।

नई दिल्लीः इंडियन एग्जीबिशन, कॉन्फ्रेंस एंड इवेंट्स सर्विसेज एसोसिएशन (आईईएसए/IESA) द्वारा आयोजित इंडिया एक्सपो शॉप 2025 का 5वां संस्करण आज यशोभूमि, द्वारका में शुरू हुआ। 12-13 अगस्त तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश के शीर्ष इवेंट सर्विस प्रोवाइडर, नीति-निर्माता और वैश्विक उद्योग जगत के नेता एक साथ आए। 100 से अधिक प्रदर्शक, 300 से अधिक निर्णय-निर्माता, और 2,000 से अधिक पेशेवर मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेज और एग्जीबिशन्स (एमआईसीई/MICE) सेक्टर में नवाचार, स्थिरता और भविष्य के अवसरों पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए।

भव्य उद्घाटन प्रदर्शकों और आगंतुकों के आगमन के साथ शुरू हुआ, जिसके बाद 'इवेंटफुल भारत' का आधिकारिक शुभारंभ हुआ, जो इवेंट्स इकोसिस्टम में उभरते और छोटे खिलाड़ियों को मंच देने के लिए बनाया गया एक अनूठा प्लेटफॉर्म है।

उद्घाटन समारोह में आईईएसए की महासचिव उमा मेनन, कोषाध्यक्ष सुरिंदर वशिष्ठ के साथ इंडियन एग्जीबिशन इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष सूरज धवन, किनेक्सिन आईसीसी (यशोभूमि) ऑपरेटिंग कंपनी के सीईओ श्री फिल चुंग, नूर्नबर्गमेस्से इंडिया की प्रबंध निदेशक और चेयरपर्सन सोनिया प्रशार, इंडियन पॉल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन के संस्थापक आशीष जैन, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट मैनेजमेंट एसोसिएशन (ईईएमए) के कार्यकारी उपाध्यक्ष सागर पिंगली और मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्किल काउंसिल की सीओओ पूजा अरोड़ा ने मंच पर मिलकर इसका अनावरण किया।

इंडियन एग्जीबिशन इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष सूरज धवन ने कहा, "भारतीय प्रदर्शनी उद्योग अभूतपूर्व विकास के कगार पर है, जिसके राजस्व में अगले तीन वर्षों में दोगुना होने का अनुमान है। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए हमारी आपूर्ति श्रृंखला को गति और नवाचार के साथ आगे बढ़ना होगा।

इंडिया एक्सपो शॉप 2025 शीर्ष आपूर्तिकर्ताओं से जुड़ने, शानदार समाधानों की खोज करने, और हमारे उद्योग के भविष्य को आकार देने का एक शानदार मंच है।" “वैश्विक MICE उद्योग, जिसका मूल्य 870 बिलियन डॉलर है, के 2030 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है, और भारत के पास इस बाज़ार का 5% से भी कम हिस्सा होने के कारण, हमारी विकास क्षमताएँ अपार हैं।

लेकिन यह विकास पाँच आवश्यक बातों पर आधारित होना चाहिए: मानवीय रचनात्मकता को खोए बिना दस गुना तेज़ी से काम करने के लिए तकनीक को अपनाना, टिकाऊ और नवोन्मेषी बुनियादी ढाँचे का निर्माण, महानगरों से परे स्थानों का विकास, हमारे कार्यबल को वैश्विक दक्षता स्तरों तक उन्नत बनाना, और स्थिरता को एक अनिवार्य शर्त के रूप में अपनाना।“

आईईएसए के अध्यक्ष जतिंदर कपूर ने कहा, "इंडिया एक्सपो शॉप 2025 भारत के MICE सेक्टर की क्षमता और महत्वाकांक्षा को दर्शाता है, जो 2030 तक $100 बिलियन को पार करने के लिए तैयार है। हर साल 35,000 से अधिक कॉर्पोरेट आयोजनों के साथ, यह वर्ष विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अभूतपूर्व विकास और अवसर के समय में उद्योग को एक साथ लाता है।

'इवेंटफुल भारत' जैसी पहल नए अवसरों को अनलॉक करने, प्रतिभा को पोषित करने और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है।" किनेक्सिन आईसीसी (यशोभूमि) ऑपरेटिंग कंपनी के सीईओ/सीएमओ, श्री फिल चुंग ने कहा, "आज के वैश्विक निवेशक गंतव्यों का मूल्यांकन केवल बुनियादी ढांचे के लिए नहीं, बल्कि स्थिरता के प्रमाण-पत्रों के लिए भी करते हैं।

यहां तक कि प्रति आयोजन उत्पन्न होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड के किलोग्राम तक के लिए भी। भारत में इस क्षेत्र में नेतृत्व करने की अपार संभावनाएं हैं, और हम यशोभूमि को उस बदलाव के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में देखते हैं। किनेक्सिन आईसीसी में, हमारी प्रतिबद्धता उन ईएसजी नीतियों को लागू करना है।

जो वैश्विक केपीआई के अनुरूप हों, जिससे भारत अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के लिए एक और भी अधिक आकर्षक विकल्प बन सके।" भारतीय प्रदूषण नियंत्रण एसोसिएशन के संस्थापक, श्री आशीष जैन ने कहा, "प्रदर्शनियों में स्थिरता सिर्फ आज के बारे में नहीं है, बल्कि उस दुनिया के बारे में है जो हम अगली पीढ़ी को सौंपेंगे।

हमारे इवेंट्स में कचरा प्रबंधन, कार्बन कटौती, और टिकाऊ सामग्रियों को शामिल करके, हम एक स्थायी पर्यावरणीय विरासत बना सकते हैं। भारतीय प्रदूषण नियंत्रण एसोसिएशन हमारे उद्योग भागीदारों के सहयोग से इस बदलाव का नेतृत्व करने के लिए प्रतिबद्ध है।" मेरोफॉर्म इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अश्विन बीनू ने कहा, "वॉकिंग टुगेदर' सिर्फ एक थीम नहीं है, बल्कि सेमिनार, कौशल विकास, नीतिगत संवाद और सामूहिक विकास के माध्यम से उद्योग के साथ हमारी यात्रा का प्रतिबिंब है।

इंडिया एक्सपो शॉप हमारे सदस्यों की ताकत दिखाने और उनकी पहुंच बढ़ाने की एक सशक्त पहल है। एमआईसीई के 13% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि की दर से बढ़ने और सरकार द्वारा पर्यटन और बड़े पैमाने पर सम्मेलनों को बढ़ावा देने के साथ, हमारा मानना है कि उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। यह मंच सहयोग, नवाचार और प्रदर्शनियों के भविष्य का उत्सव है।"

इस आयोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इंडियन एग्जीबिशन, कॉन्फ्रेंस एंड इवेंट्स सर्विसेज एसोसिएशन और मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्किल काउंसिल के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (MoU) था, जिसका उद्देश्य भारत के इवेंट्स उद्योग में प्रतिभा को कुशल और उन्नत बनाना है। समारोह में सेक्टर के जाने-माने नेताओं ने भाग लिया।

ज्ञान, मेंटरशिप और नवाचार का मंच

'इवेंटफुल भारत 1.0' की शुरुआत "जेनरेशन जेड" चालित कार्यबल को सशक्त बनाने में अपस्किलिंग की महत्वपूर्ण भूमिका पर एक विचारोत्तेजक चर्चा के साथ हुई। कार्यक्रम में अभिनव उत्पाद प्रदर्शन और इवेंट समाधान, साथ ही इवेंट उद्योग में जनसंपर्क के रणनीतिक मूल्य पर एक नेतृत्व सत्र शामिल था।

इसने इवेंट्स के भविष्य को फिर से परिभाषित करने वाली इमर्सिव टेक्नोलॉजी और अनुभवात्मक अवधारणाओं पर भी प्रकाश डाला, और इवेंट की योजना और निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए एआई टूल का उपयोग करने पर एक आकर्षक खंड भी शामिल किया। कई प्रतिष्ठित प्रदर्शक शामिल हुए।

Web Title: India Expo Shop 2025 kicks off bang platform knowledge, mentorship and innovation MICE industry 'Eventful Bharat'