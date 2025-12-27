ITR 2025: इनकम टैक्स रिफंड में हो रही देरी, जानिए 31 दिसंबर से पहले क्या करना जरूरी

ITR 2025: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल ही में कई टैक्सपेयर्स को मैसेज और ईमेल भेजे हैं, जिसमें कहा गया है कि उनके रिफंड रोक दिए गए हैं। इसका कारण इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) की डिटेल्स में गड़बड़ी बताया गया है। इन अलर्ट्स में, टैक्सपेयर्स से इस साल 31 दिसंबर से पहले इस समस्या को ठीक करने के लिए कार्रवाई करने को कहा गया है।

इससे खासकर उन लोगों में कन्फ्यूजन पैदा हो गया है, जिन्हें लगता था कि उन्होंने अपना रिटर्न सही तरीके से फाइल किया है। डिपार्टमेंट ने उन मामलों में भी जांच बढ़ा दी है, जहां उसे लगता है कि ज़्यादा रिफंड क्लेम किया गया है। नतीजतन, कई टैक्सपेयर्स अब इस बात को लेकर कन्फ्यूज हैं कि सही तरीके से जवाब कैसे दें।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, डिपार्टमेंट ने अपने ईमेल में कहा, “क्योंकि असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए रिवाइज्ड ITR फाइल करने की समय सीमा 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएगी, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ज़रूरी हो तो ड्यू डेट के अंदर रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने का यह मौका लें। इसके अलावा, आप 1 जनवरी 2026 से अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, हालांकि, इस पर एक्स्ट्रा टैक्स लायबिलिटी लगेगी।”

डेडलाइन नज़दीक आने के साथ, ओरिजिनल ITR की ड्यू डेट बीत जाने के बाद उपलब्ध ऑप्शंस को समझना ज़रूरी है।

रिवाइज्ड ITR क्या है?

रिवाइज्ड ITR टैक्सपेयर्स को ओरिजिनल रिटर्न में की गई गलतियों को ठीक करने की सुविधा देता है। इन गलतियों में इनकम की डिटेल्स का छूट जाना, गलत डिडक्शन, कैलकुलेशन में गलतियां, या गलत ITR फॉर्म चुनना शामिल हो सकता है। इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 139(5) के तहत, टैक्सपेयर्स ऐसी समस्याओं को ठीक करने के लिए रिवाइज्ड रिटर्न सबमिट कर सकते हैं।

अगर सही जानकारी के आधार पर रिफंड की रकम बढ़ाने या घटाने की ज़रूरत है, तो भी रिवाइज्ड ITR फाइल किया जा सकता है।

बिलेटेड ITR क्या है?

बिलेटेड ITR तब फाइल किया जाता है जब कोई टैक्सपेयर ओरिजिनल फाइलिंग की डेडलाइन मिस कर देता है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139(1) के अनुसार, यह रिटर्न असेसमेंट ईयर के 31 दिसंबर तक सबमिट किया जा सकता है। हालांकि, देर से फाइल करने पर आमतौर पर पेनल्टी लगती है।

जो टैक्सपेयर्स डेडलाइन मिस कर देते हैं, उन्हें बिल्कुल भी फाइल न करने के बजाय बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि फाइल न करने से और भी दिक्कतें हो सकती हैं।

रिवाइज्ड ITR क्यों फाइल करें?

रिवाइज्ड रिटर्न तब काम आता है जब ओरिजिनल ITR में गलतियां होती हैं। इनमें कम बताई गई या ज़्यादा बताई गई इनकम, गलत डिडक्शन, गलत रिफंड क्लेम, या फाइलिंग की दूसरी गलतियां शामिल हो सकती हैं। जानकारी के अनुसार, क्लियरटैक्स की टैक्स एक्सपर्ट CA शेफाली मुंद्रा कहती हैं, "निर्धारित समय सीमा के अंदर रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने पर कोई पेनल्टी नहीं लगती।"

रिवाइज्ड ITR बनाम बिलेटेड ITR

रिवाइज्ड रिटर्न पहले फाइल किए गए रिटर्न (या तो ओरिजिनल या बिलेटेड) में गलतियों या कमियों को ठीक करने के लिए फाइल किया जाता है। इसे संबंधित असेसमेंट ईयर की 31 दिसंबर से पहले या डिपार्टमेंट द्वारा असेसमेंट पूरा करने से पहले फाइल किया जा सकता है। रिवाइज्ड रिटर्न ओरिजिनल फाइलिंग से जुड़ा होता है, और टैक्सपेयर बिना किसी पेनल्टी के सुधार कर सकता है, सिवाय किसी अतिरिक्त टैक्स और ब्याज का भुगतान करने के।

बिलेटेड रिटर्न, रिटर्न जमा करने की ओरिजिनल ड्यू डेट के बाद फाइल किया जाता है, जो आमतौर पर इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स के लिए 31 जुलाई होती है। बिलेटेड रिटर्न को अभी भी ओरिजिनल रिटर्न माना जाता है, और इस पर सेक्शन 234F के तहत लेट फाइलिंग फीस (आय के आधार पर 5,000 रुपये तक) और बिना चुकाए गए टैक्स पर ब्याज लगता है। इसके अलावा, बिलेटेड रिटर्न फाइल करते समय कुछ फायदे, जैसे नुकसान को आगे ले जाना, उपलब्ध नहीं हो सकते हैं।

