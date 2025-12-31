नए साल से पहले IGL ने दिल्ली-NCR में घरेलू PNG की कीमतें घटाईं, चेक करें नए रेट्स
By रुस्तम राणा | Updated: December 31, 2025 19:33 IST2025-12-31T19:32:55+5:302025-12-31T19:33:25+5:30
नई दरें आने वाले साल की शुरुआत से लागू होंगी और ऐसे समय में परिवारों के ईंधन खर्च को कम करेंगी जब परिवार साल के आखिर के बजट की तैयारी कर रहे हैं।
नई दिल्ली: इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) ने दिल्ली और नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) के घरों के लिए नए साल का तोहफ़ा दिया है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर ने सभी रेजिडेंशियल कस्टमर्स के लिए घरेलू पाइप वाली नेचुरल गैस की कीमत में 0.70 रुपये प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर (SCM) की बड़ी कटौती की घोषणा की है। नई दरें आने वाले साल की शुरुआत से लागू होंगी और ऐसे समय में परिवारों के ईंधन खर्च को कम करेंगी जब परिवार साल के आखिर के बजट की तैयारी कर रहे हैं।
दिल्ली-NCR में संशोधित कीमतें
ताज़ा कटौती के बाद, दिल्ली में पीएनजी अब 47.89 रुपये प्रति एससीएम की दर से सप्लाई की जाएगी। गुरुग्राम के निवासियों को 46.70 रुपये प्रति एससीएम देने होंगे, जबकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के उपभोक्ताओं से 47.76 रुपये प्रति एससीएम चार्ज किया जाएगा। कंपनी को उम्मीद है कि कीमतों में इस कमी से लाखों घरों को बड़ी वित्तीय राहत मिलेगी जो रोज़ाना खाना पकाने के लिए PNG पर निर्भर हैं। कटौती की घोषणा करते हुए, आईजीएल ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि कंपनी 2026 में स्वच्छ ऊर्जा को सुलभ और किफायती बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहरा रही है।
दिल्ली-NCR में लाखों लोगों को फायदा होने की उम्मीद
इस कटौती से पहले, दिल्ली में पीएनजी की कीमत 48.59 रुपये प्रति एससीएम और गुरुग्राम में 47.40 रुपये प्रति एससीएम थी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के लिए पिछली दर 48.45 रुपये प्रति एससीएम थी। इस नई कटौती से इन प्रमुख शहरों के घरों को फायदा होने वाला है। उम्मीद है कि इस कीमत में कटौती से लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी जो खाना पकाने के लिए मुख्य ईंधन के तौर पर पीएनजी पर निर्भर हैं।
एलपीजी सिलेंडर की कीमतें 1 जनवरी को घोषित की जाएंगी
पीएनजी की कीमतों में बदलाव के अलावा, देश की सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और गैस कंपनियां 1 जनवरी 2026 को नए एलपीजी सिलेंडर की दरें जारी करेंगी। उपभोक्ता लंबे समय से 14.2 किलोग्राम घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में राहत का इंतजार कर रहे हैं। अपडेटेड कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की दरें भी कल घोषित की जाएंगी।