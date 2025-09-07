कीमतों में 2.4 लाख रुपये की कटौती, महिंद्रा और टाटा के बाद हुंदै मोटर इंडिया ने दिया तोहफा, देखिए रेट लिस्ट
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 7, 2025 15:03 IST2025-09-07T15:03:09+5:302025-09-07T15:03:56+5:30
नई दिल्लीः हुंदै मोटर इंडिया ने जीएसटी दर में कटौती का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए अपनी समूची मॉडल श्रृंखला की कीमतों में 2.4 लाख रुपये तक की कटौती करने की घोषणा की है। कंपनी ने रविवार को कहा कि वरना पर 60,640 रुपये से लेकर प्रीमियम एसयूवी टूसों पर 2.4 लाख रुपये तक की कीमत में कटौती 22 सितंबर से लागू होगी।
हुंदै मोटर इंडिया के प्रबंध निदेशक अन्सू किम ने कहा, ‘‘यह सुधार न केवल मोटर वाहन उद्योग को बढ़ावा देगा, बल्कि व्यक्तिगत परिवहन को अधिक किफायती और सुलभ बनाकर लाखों ग्राहकों को सशक्त बनाने की दिशा में भी एक मजबूत कदम है।’’
एक अलग बयान में टाटा मोटर्स ने कहा कि वह अपने संपूर्ण वाणिज्यिक वाहन खंड पर जीएसटी कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों को देगी, जो 22 सितंबर, 2025 से प्रभावी होगा। टाटा मोटर्स वाहन कंपनी ने कहा कि वाणिज्यिक वाहनों की कीमतें 30,000 रुपये से 4.65 लाख रुपये तक कम होंगी।