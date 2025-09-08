कौन हैं हर्षवर्धन चितले?, हीरो मोटोकॉर्प ने सीईओ बनाया

Highlights तीन दशकों से अधिक समय तक वैश्विक नेतृत्व करने का अनुभव है। मई 2025 से कार्यवाहक सीईओ के रूप में कार्यरत हैं। 70 देशों में 12,000 कर्मचारियों का नेतृत्व किया।

नई दिल्लीः भारत की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने हर्षवर्धन चितले को 5 जनवरी, 2026 से अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। वह विक्रम कस्बेकर का स्थान लेंगे, जो निरंजन गुप्ता के इस्तीफे के बाद मई 2025 से कार्यवाहक सीईओ के रूप में कार्यरत हैं। कस्बेकर हीरो मोटोकॉर्प के बोर्ड में कार्यकारी निदेशक और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में बने रहेंगे। दोपहिया वाहन क्षेत्र की प्रमुख कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि चितले के पास तीन दशकों से अधिक समय तक वैश्विक नेतृत्व करने का अनुभव है।

उनके पास औद्योगिक स्वचालन, प्रकाश व्यवस्था, सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं और डिजिटल परिवर्तन में गहरी विशेषज्ञता है। हीरो मोटोकॉर्प के कार्यकारी चेयरमैन पवन मुंजाल ने कहा, ''वृद्धि को गति देने, नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक परिवर्तन का नेतृत्व करने में हर्ष का उत्कृष्ट रिकॉर्ड उन्हें इस महत्वपूर्ण क्षण में हीरो मोटोकॉर्प के लिए आदर्श नेता बनाता है।'' हीरो मोटोकॉर्प ने बताया कि चितले ने सिग्निफाई के प्रकाश समाधानों के व्यवसाय के वैश्विक सीईओ के रूप में काम किया है, जहां उन्होंने 70 देशों में 12,000 कर्मचारियों का नेतृत्व किया।

