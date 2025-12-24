सुशासन दिवस पर नवाचार से जुड़ी टीमों को मिलेगा सुशासन पुरस्कार, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे सम्मानित

Highlights चार फ्लैगशिप अवार्ड्स उन परियोजनाओं को प्रदान किए जाएंगे। शासन प्रणाली में व्यापक और प्रभावी बदलाव आया है।

चंडीगढ़ः हरियाणा में सुशासन दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर को सेक्टर-1, पंचकूला स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा इस मौके पर उत्कृष्ट जन सेवा, प्रशासनिक नवाचार और प्रौद्योगिकी आधारित सुधारों के लिए विभिन्न विभागों की टीमों को ’हरियाणा सुशासन पुरस्कार-2025’ देकर सम्मानित किया जाएगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा सुशासन दिवस के अवसर पर सम्मानित होने वाले विभागोें और उनकी महत्वपूर्ण पहलों में अहम भूमिका निभाने वाले अधिकारी-कर्मचारियों की सूची जारी की गई है।

परिवर्तनकारी पहलों के लिए चार फ्लैगशिप अवार्ड्स

चार फ्लैगशिप अवार्ड्स उन परियोजनाओं को प्रदान किए जाएंगे, जिनके कारण शासन प्रणाली में व्यापक और प्रभावी बदलाव आया है। राजस्व विभाग को स्मार्ट, सहज और पेपरलेस-‘दि फ्यूचर ऑफ डीड रजिस्ट्रेशन’ पहल के लिए सम्मानित किया जाएगा। इस पहल के लिए महाप्रबंधक (आईटी) संदीप सिंह, राज्य मुख्य स्टाम्प अधिकारी शिशन सिंह तथा सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स नितेश कुमार और रवि प्रकाश सिंह पुरस्कार प्राप्त करेंगे। सेवा विभाग को ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ के लिए सम्मानित किया जाएगा। विभाग की ओर से यह पुरस्कार कंसल्टेंट श्रुति शर्मा द्वारा ग्रहण किया जाएगा।

हाउसिंग फॉर ऑल विभाग को ‘लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए प्लाॅट एवं फ्लैट आवंटन की नीति’ के लिए सम्मानित किया जाएगा। यह पहल समावेशी और किफायती आवास उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस परियोजना की टीम में अतिरिक्त निदेशक रुचि सिंह बेदी, सहायक नगर योजनाकार अमन गोदारा, शहरी आर्थिक विशेषज्ञ महेंद्र सिंह तथा राज्य वित्त विशेषज्ञ हरप्रीत सिंह शामिल हैं। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अधीन हारट्रॉन को ‘भविष्योन्मुखी तकनीकों के माध्यम से कौशल विकास का रूपांतरण’ परियोजना के लिए सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार पाने वाली टीम में समन्वयक मुकेश कुमार, कंसल्टेंट पुलिन सिंह, प्रोग्रामर प्रेरणा सुनेजा तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर कपिल कुमार शामिल हैं।

उत्कृष्ट परियोजनाओं के लिए पाँच राज्य स्तरीय पुरस्कार

राज्य स्तरीय पुरस्कार उन पांच अभिनव परियोजनाओं को प्रदान किए जाएंगे, जिनसे शासन दक्षता और जनकल्याण में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। मौलिक शिक्षा विभाग की ‘पढ़े रोहतक, लिखे रोहतक’ पहल को सम्मानित किया जाएगा। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी दिलजीत सिंह तथा जिला एफएलएन समन्वयक रुपांशी हुड्डा, डीईओ, रोहतक मंजीत सिंह तथा डीआईईटी मदीना के प्रिंसीपल वीरेन्द्र कुमार मलिक पुरस्कार ग्रहण करेंगे। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद की पहल ‘कुशल बिजनेस चैलेंज’ को भी राज्य पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

पुस्कार संयुक्त राज्य परियोजना निदेशक डॉ. मयंक वर्मा, सहायक परियोजना समन्वयक अनु शर्मा, एसोसिएट कंसल्टेंट देवेश गुप्ता और समन्वयक अमरीश शर्मा की टीम ग्रहण करेगी। इसी क्रम में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अधीन हारट्रॉन को ‘समस्या से समाधान तक-हरियाणा में ई-वेस्ट गवर्नेंस का ब्लूप्रिंट’ परियोजना के लिए राज्य पुरस्कार मिलेगा।

सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग के अतिरिक्त निदेशक विवेक कालिया, एजीएम कपिल देव, हार्डवेयर असिस्टंेट सुरेन्द्र और डीईओ मीनाक्षी को सम्मानित किया जाएगा। राजस्व विभाग की ’हर घर छत’ आवासीय पहल के लिए अतिरिक्त उपायुक्त नवीन आहूजा, एसडीओ (पीआर) राजेश कुमार शर्मा और एएसडीओ (पीआर) नरेश कुमार रोहिल्ला की टीम को राज्य पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

इसके साथ ही प्रदेश में ’ई-कुबेर भुगतान प्रणाली’ के सफल क्रियान्वयन के लिए खजाना एवं लेखा विभाग को भी राज्य पुरस्कार से नवाजा जाएगा। पुरस्कार पाने वाली टीम में संयुक्त निदेशक मिथिलेश कुमार गुप्ता, अनुभाग अधिकारी लखविंदर सिंह, सहायक खजाना अधिकारी अश्वनी कुमार और डीईओ पिंकी शर्मा शामिल

