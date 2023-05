GST Collection: जीएसटी ने तोड़े रिकॉर्ड, जमकर भरा सरकार का खजाना, अप्रैल में 1.87 लाख करोड़ रुपये से अधिक, जानें मार्च का हाल

Highlights सालाना आधार पर 12 प्रतिशत बढ़कर 1.87 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। एक महीने में जुटाया गया सबसे अधिक जीएसटी राजस्व है। वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में 22 प्रतिशत अधिक है।

GST Collection: माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। सरकार का खजाना जमकर भर रहा है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि अप्रैल में जीएसटी संग्रह 1.87 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा, जो अब तक का सर्वाधिक मासिक संग्रह है। अप्रैल 2023 के लिए जीएसटी राजस्व साल-दर-साल जीएसटी राजस्व से 12% अधिक है।

सीजीएसटी 38,440 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 47,412 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 89,158 करोड़ रुपये (माल के आयात पर एकत्र 34,972 करोड़ रुपये सहित) और उपकर है। ₹12,025 करोड़ (माल के आयात पर एकत्रित ₹901 करोड़ सहित) है। सरकार ने आईजीएसटी से सीजीएसटी में 45,864 करोड़ रुपये और एसजीएसटी में 37,959 करोड़ रुपये का निपटान किया है।

GST revenue collection for April 2023 highest ever at Rs 1.87 lakh crore: Ministry of Finance