जीएसटी दर कमीः टायर कीमतों में 300 से 2000 रुपये तक कटौती, अपोलो टायर्स ने ग्राहकों को दिया तोहफा
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 17, 2025 17:50 IST2025-09-17T17:49:34+5:302025-09-17T17:50:12+5:30
GST rate reduction: यात्री वाहनों के टायरों की कीमत में 300 से 1,500 रुपये तक की कमी आएगी, जबकि ट्रक/बस रेडियल टायर की कीमतों में लगभग 2,000 रुपये की कमी आएगी।
नई दिल्लीः अपोलो टायर्स 22 सितंबर से प्रभावी जीएसटी दर में कटौती का लाभ ग्राहकों को देने के लिए अपने उत्पादों की कीमतों में 300 रुपये से 2,000 रुपये तक की कटौती करेगी। कंपनी ने बुधवार को यह जानकारी दी। यात्री वाहनों के टायरों की कीमत में 300 से 1,500 रुपये तक की कमी आएगी, जबकि ट्रक/बस रेडियल टायर की कीमतों में लगभग 2,000 रुपये की कमी आएगी।
जीएसटी परिषद ने नए न्यूमेटिक टायर पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी है, और ट्रैक्टर टायर व ट्यूब पर जीएसटी की दर घटाकर पांच प्रतिशत कर दी है। अपोलो टायर्स ने एक बयान में कहा कि इस नीतिगत बदलाव के अनुरूप, वह कम कर दरों का पूरा लाभ सीधे अपने ग्राहकों को देगी।
अपोलो टायर्स के उपाध्यक्ष (वाणिज्यिक) (भारत, सार्क और दक्षिण पूर्व एशिया) राजेश दहिया ने कहा, “संशोधित मूल्य निर्धारण सभी उत्पाद खंडों पर लागू होगा, जिसमें यात्री कार टायर, वाणिज्यिक वाहन टायर, कृषि और दोपहिया टायर शामिल हैं।”
उन्होंने कहा कि मूल्य में कटौती से वाहन स्वामित्व और संचालन लागत में कमी आने की उम्मीद है, जिससे वाहन संचालकों, किसानों और रोजमर्रा के वाहन चालकों को समान रूप से लाभ मिलेगा। दहिया ने कहा, “कंपनी ने देश भर में नए मूल्य निर्धारण ढांचे के निर्बाध कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अपने वितरण नेटवर्क के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया है।”