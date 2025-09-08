जीएसटी दर बदलावः वाहनों कीमतों में 48.50 हजार से लेकर 4.48 लाख रुपये की कटौती, किआ, जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर, टीवीएस की घोषणा
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 8, 2025 18:39 IST2025-09-08T18:38:09+5:302025-09-08T18:39:21+5:30
GST rate change: कंपनी जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर ने भी अपने वाहनों की कीमतों में 54,000 रुपये से लेकर 3.04 लाख रुपये तक की कटौती करने की घोषणा की।
नई दिल्लीः वाहन विनिर्माता किआ इंडिया ने जीएसटी दरों में की गई कटौती का लाभ ग्राहकों को देने के इरादे से अपने वाहनों की कीमतों में 48.50 हजार से लेकर 4.48 लाख रुपये से अधिक की कटौती करने की सोमवार को घोषणा की। कंपनी ने एक बयान में कहा कि वह माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में की कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों को देने जा रही है।
संशोधित कीमतें 22 सितंबर से लागू हो जाएंगी। किआ इंडिया ने कहा कि उसने कैरेंस मॉडल की कीमत में 48,513 रुपये की कटौती की है जबकि कार्निवाल मॉडल की कीमत में 4,48,542 रुपये की कटौती की गई है। इसके साथ वाहन कंपनी जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर ने भी अपने वाहनों की कीमतों में 54,000 रुपये से लेकर 3.04 लाख रुपये तक की कटौती करने की घोषणा की।
कंपनी ने नई कीमतें सात सितंबर से ही प्रभावी कर दी हैं। इस बीच, दोपहिया वाहन क्षेत्र की टीवीएस मोटर कंपनी ने भी अपने सभी पेट्रोल वाहनों पर जीएसटी दरों में कटौती का पूरा लाभ 22 सितंबर से ग्राहकों तक पहुंचाने की घोषणा की। हालांकि, कंपनी ने अलग-अलग मॉडल की कीमतों में की जाने वाली कटौती का ब्योरा साझा नहीं किया।