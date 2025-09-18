22 सितंबर से लागू, घी की कीमत में 50 रुपये प्रति लीटर और मक्खन की कीमत में 50 रुपये प्रति किग्रा की कमी, डेयरी कंपनी हेरिटेज फूड्स की घोषणा, आइसक्रीम में 35 रुपये छूट
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 18, 2025 17:15 IST2025-09-18T17:14:34+5:302025-09-18T17:15:23+5:30
नई दिल्लीः डेयरी कंपनी हेरिटेज फूड्स ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह डेयरी उत्पादों पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों में कटौती के बाद अपने सभी उत्पादों की कीमतें घटाएगी। कंपनी ने कहा कि वह त्योहारी सत्र से पहले 22 सितंबर से प्रभावी होने वाली जीएसटी कटौती का पूरा लाभ उपभोक्ताओं को देगी। हेरिटेज फूड्स ने लंबे समय तक उपयोग में आने वाले यूएचटी दूध के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) में तीन रुपये प्रति लीटर की कमी की है। दूसरी ओर ताजा दूध की कीमतें यथावत बनी रहेंगी, क्योंकि इस श्रेणी को जीएसटी से छूट पहले से प्राप्त है।
कंपनी ने घी की कीमतों में 50 रुपये प्रति लीटर और मक्खन की कीमतों में 50 रुपये प्रति किलोग्राम की कटौती की। इसी तरह चीज की कीमतों में 50 रुपये प्रति किलोग्राम और पनीर की कीमतों में 25 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी की गई है। आइसक्रीम खंड में कंपनी ने 950 मिलीलीटर पैक की कीमतों में 35 रुपये और 700 मिलीलीटर पैक की कीमतों में 20 रुपये की कमी की है।