कीमतों में 3.3 लाख रुपये की कटौती, स्कोडा ऑटो इंडिया की घोषणा, फॉक्सवैगन वाहनों के दाम 3.27 लाख रुपये तक घटाएगी

Highlights एसयूवी कुशाक की कीमत में 65,828 रुपये तक और सेडान स्लाविया की कीमत में 63,207 रुपये तक की कमी आएगी। कुशाक, स्लाविया और कोडियाक मॉडल पर आगामी जीएसटी कटौती के बराबर सीमित अवधि के ऑफर लाभ दे रही है। कंपनी ने बुधवार को बयान में कहा कि नई कीमतें 22 सितंबर, 2025 से प्रभावी होंगी।

नई दिल्लीः माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों को देने के लिए वाहन कंपनी स्कोडा ऑटो इंडिया ने अपने पूरे उत्पाद पोर्टफोलियो की कीमतों में 3.3 लाख रुपये तक की कटौती करने का फैसला किया है। कंपनी ने बुधवार को बयान में कहा कि 22 सितंबर से उसकी कोडियाक एसयूवी की कीमत 3,28,267 रुपये तक कम हो जाएगी, जबकि कॉम्पैक्ट एसयूवी काइलैक की कीमत में 1,19,295 रुपये तक की कमी आएगी। इसी तरह, एसयूवी कुशाक की कीमत में 65,828 रुपये तक और सेडान स्लाविया की कीमत में 63,207 रुपये तक की कमी आएगी।

स्कोडा ऑटो इंडिया के ब्रांड निदेशक आशीष गुप्ता ने कहा, ‘‘संशोधित और सरलीकृत जीएसटी संरचना भारत सरकार का एक स्वागतयोग्य कदम है, जो उद्योग और हमारे ग्राहकों दोनों के पक्ष में है।’’ कंपनी ने कहा कि वह वर्तमान में कुशाक, स्लाविया और कोडियाक मॉडल पर आगामी जीएसटी कटौती के बराबर सीमित अवधि के ऑफर लाभ दे रही है, जो 21 सितंबर तक मान्य है।

फॉक्सवैगन अपने वाहनों के दाम 3.27 लाख रुपये तक घटाएगी

कार विनिर्माता कंपनी फॉक्सवैगन इंडिया ने बुधवार को कहा कि वह जीएसटी दरों में कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए अपने पूरी मॉडल श्रृंखला की कीमतों में 3.27 लाख रुपये तक की कटौती करेगी। कंपनी ने बुधवार को बयान में कहा कि नई कीमतें 22 सितंबर, 2025 से प्रभावी होंगी।

नई कीमतों के तहत, एसयूवी टिगुआन आर-लाइन 3,26,900 रुपये तक सस्ती हो जाएगी। कंपनी ने कहा कि इसी तरह, कॉम्पैक्ट एसयूवी टाइगुन की कीमतें 68,400 रुपये तक और सेडान वर्टस की कीमतें 66,900 रुपये तक कम हो जाएंगी।

हीरो मोटोकॉर्प अपने विभिन्न मॉडल के दाम 15,743 रुपये तक घटाएगी

दोपहिया वाहन विनिर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने बुधवार को कहा कि वह माल एवं सेवा कर (जीएसटी) दर में कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए अपने विभिन्न मॉडल की कीमतों में 15,743 रुपये तक की कटौती करेगी। हीरो मोटोकॉर्प ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा कि नई कीमतें 22 सितंबर से प्रभावी होंगी।

ग्राहक अब चुनिंदा मॉडल (शोरूम दिल्ली) पर 15,743 रुपये तक कर मूल्य कटौती का लाभ उठा सकते हैं। इससे कंपनी के स्प्लेंडर प्लस, ग्लैमर, एक्सट्रीम श्रृंखला जैसी मोटरसाइकिलें और जूम, डेस्टिनी और प्लेजर प्लस जैसे स्कूटर और भी अधिक सुलभ हो गए हैं।

जीएसटी दर में कमी का स्वागत करते हुए हीरो मोटोकॉर्प के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) विक्रम कस्बेकर ने कहा कि सरकार के अगली पीढ़ी के जीएसटी 2.0 सुधार उपभोग को बढ़ावा देंगे, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि को सशक्त बनाएंगे और भारत की 5,000 अरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था की यात्रा को गति देंगे।

