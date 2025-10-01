जीएसटी दरों में कटौती, वाहन कीमत में कमी?, त्योहार में झमाझम बिक रहे कार, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा की बंपर कमाई

Highlights नवरात्रि के पहले आठ दिनों में ही 1.65 लाख इकाई की बिक्री हो गईं। यह पिछले 10 सालों में अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। वाहनों कीमतों में कमी के कारण बिक्री में जबरदस्त वृद्धि हुई है।

नई दिल्लीः जीएसटी दरों में कटौती के कारण वाहनों की कीमतें घटने से नवरात्रि के दौरान मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई, जिससे प्रमुख वाहन कंपनियों मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने सितंबर में मजबूत बिक्री दर्ज की। सितंबर माह में वाहनों की थोक बिक्री के मामले में टाटा मोटर्स ने दूसरा और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने तीसरा स्थान हासिल किया जबकि हुंदै मोटर इंडिया चौथे स्थान पर रही। अग्रणी वाहन विनिर्माता मारुति सुजुकी इंडिया ने बुधवार को कहा कि सितंबर में उसके घरेलू यात्री वाहनों की थोक बिक्री आठ प्रतिशत घटकर 1,32,820 इकाई रह गए, जो पिछले साल की समान अवधि में 1,44,962 इकाई थी। कंपनी ने कहा कि सितंबर महीने के घरेलू थोक आंकड़े को महीने के अंतिम दौर में आने वाली रसद संबंधी बाधाओं के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

मारुति सुजुकी इंडिया के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी (विपणन एवं बिक्री) पार्थो बनर्जी ने एक ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कंपनी की खुदरा बिक्री पिछले महीने 1.73 लाख इकाई रही, जो सितंबर 2024 की तुलना में 27.5 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने बताया कि कंपनी के पास ढाई लाख बुकिंग लंबित हैं और नवरात्रि के पहले आठ दिनों में ही 1.65 लाख इकाई की बिक्री हो गईं।

बनर्जी ने कहा, "यह पिछले 10 सालों में अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। अभी दो दिन बाकी हैं और हमें कुल दो लाख से अधिक वाहनों की बिक्री की उम्मीद है।" बनर्जी ने कहा कि बड़ी संख्या में बुकिंग को पूरा करने के लिए कंपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि जीएसटी सुधारों और उसके बाद वाहनों कीमतों में कमी के कारण बिक्री में जबरदस्त वृद्धि हुई है।

बनर्जी ने बताया कि कंपनी 57.6 अरब डॉलर के मूल्यांकन के साथ इस क्षेत्र में विभिन्न वैश्विक वाहन विनिर्माताओं को पीछे छोड़ते हुए आठवीं सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। टाटा मोटर्स ने कहा कि उसके यात्री वाहनों की थोक बिक्री 45 प्रतिशत बढ़कर 59,667 इकाई हो गई, जो एक साल पहले इसी अवधि में 41,063 इकाई थी।

टाटा मोटर्स के यात्री वाहन खंड के प्रबंध निदेशक शैलेश चंद्रा ने कहा, ‘‘जीएसटी सुधार होने के बाद सितंबर 2025 में यात्री वाहन उद्योग की मांग में तेजी आई है। यह आने वाले महीनों में निरंतर वृद्धि के लिए एक आशाजनक संकेत है।’’ उन्होंने कहा कि टाटा मोटर्स के लिए सितंबर 2025 महत्वपूर्ण महीना साबित हुआ जिसमें कंपनी ने मासिक आधार पर सर्वाधिक 60,907 इकाइयों की बिक्री की।

महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कहा कि पिछले महीने घरेलू बाजार में 56,233 उपयोगी वाहन डीलरों को भेजे गए, जो पिछले साल की समान अवधि में बिके 51,062 वाहनों की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के वाहन खंड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) नलिनीकांत गोलागुंटा ने कहा, ‘‘जीएसटी प्रोत्साहन और लंबित मांग रहने की वजह से नवरात्रि के पहले नौ दिनों में एसयूवी खंड में 60 प्रतिशत और वाणिज्य वाहन खंड में 70 प्रतिशत से ज्यादा बिक्री हुई है, जो पिछले साल की तुलना में बहुत अधिक है।’’

हुंदै मोटर इंडिया ने कहा कि डीलरों को घरेलू स्तर पर भेजे गए वाहनों की संख्या पिछले महीने मामूली वृद्धि के साथ 51,547 इकाई हो गई, जबकि पिछले वर्ष इसी माह में यह 51,101 इकाई थी। हुंदै मोटर इंडिया लिमिटेड (एचएमआईएल) के मुख्य परिचालन अधिकारी तरुण गर्ग ने कहा, "जीएसटी 2.0 सुधारों की घोषणा के बाद कंपनी अब घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों में तालमेल के साथ समान रूप से वृद्धि देख रही है...।’’ टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने पिछले महीने घरेलू बाजार में 27,089 वाहनों की बिक्री की। किआ इंडिया की बिक्री तीन प्रतिशत घटकर 22,700 इकाई रह गई,

जबकि पिछले साल इसी महीने में 23,523 इकाई थी। निसान मोटर इंडिया ने कहा कि सितंबर में उसकी कुल बिक्री सालाना आधार पर नौ प्रतिशत बढ़कर 10,500 इकाई हो गई। उधर, दोपहिया वाहन खंड में हीरो मोटोकॉर्प की सितंबर में बिक्री पिछले साल की तुलना में आठ प्रतिशत बढ़कर 6,87,220 इकाई हो गई।

कंपनी ने पिछले साल सितंबर में 6,37,050 इकाइयां बेची थीं। बजाज ऑटो ने पिछले महीने सालाना आधार पर चार प्रतिशत की वृद्धि के साथ 3,25,252 वाहनों की बिक्री दर्ज की। प्रीमियम मोटरसाइकिल कंपनी रॉयल एनफील्ड की सितंबर में घरेलू बिक्री 43 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1,13,573 इकाई रही, जो एक साल पहले इसी अवधि में 79,325 इकाई थी।

