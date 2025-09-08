कीमत में 2.6 लाख से लेकर 7.8 लाख रुपये तक कटौती, ऑडी इंडिया ने दिया गिफ्ट, 8 सितंबर से लागू
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 8, 2025 12:27 IST2025-09-08T12:26:13+5:302025-09-08T12:27:06+5:30
नई दिल्लीः जर्मनी की लग्जरी कार विनिर्माता ऑडी ने सोमवार को भारत में अपने विभिन्न मॉडलों की कीमतों में 2.6 लाख रुपये से लेकर 7.8 लाख रुपये तक कटौती की घोषणा की। कंपनी ने एक बयान में कहा कि 'जीएसटी 2.0' लागू होने के बाद उसने अपने सभी मॉडलों की कीमतों में संशोधन किया है। इसके तहत ग्राहकों को मॉडल के आधार पर 2.6 लाख रुपये से लेकर 7.8 लाख रुपये तक का लाभ मिलेगा।
नई कीमतों के तहत कंपनी की शुरुआती एसयूवी क्यू3 की कीमत 43.07 लाख रुपये से शुरू होगी, जो पहले 46.14 लाख रुपये थी। इसी तरह शीर्ष एसयूवी क्यू8 की शुरुआती कीमत 1.18 करोड़ रुपये से घटकर 1.1 करोड़ रुपये हो जाएगी। एसयूवी क्यू5 और क्यू7 जैसे अन्य मॉडलों के साथ ही सेडान ए4 और ए6 की कीमतों में भी कमी की गई है।
अगस्त में वाहनों की खुदरा बिक्री 2.84 प्रतिशत बढ़कर 19,64,547 इकाई रही: फाडा
भारत में वाहनों की कुल खुदरा बिक्री अगस्त में मामूली रूप से 2.84 प्रतिशत बढ़कर 19,64,547 इकाई रही। पिछले साल इसी महीने में यह आंकड़ा 19,10,312 इकाई था। वाहन उद्योग के निकाय फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) ने सोमवार को यह जानकारी दी। ग्राहकों ने कीमतों में कमी की उम्मीद करते हुए जीएसटी सुधारों से पहले खरीदारी रोक दी थी।
फाडा ने एक बयान में कहा कि पिछले महीने यात्री वाहनों की बिक्री मामूली रूप से बढ़कर 3,23,256 इकाई हो गई, जबकि अगस्त 2024 में यह 3,20,291 इकाई थी। इसमें सालाना आधार पर 0.93 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई। इस साल अगस्त में दोपहिया वाहनों की खुदरा बिक्री सालाना आधार पर 2.18 प्रतिशत बढ़कर 13,73,675 इकाई रही।
फाडा ने कहा कि दोपहिया वाहन खंड में पूछताछ मजबूत रही, जिसकी वजह ओणम और गणेश चतुर्थी जैसे त्योहारों की शुरुआत थी। हालांकि, उत्तर भारत में अत्यधिक बारिश और स्थानीय बाढ़ ने ग्रामीण क्षेत्रों में मांग की बाधित किया। वाहन निकाय ने कहा कि ऐतिहासिक 'जीएसटी 2.0' घोषणा के कारण भी खरीदारों ने कम दरों की उम्मीद में खरीदारी सितंबर तक टाल दी।
बयान में कहा गया कि बाजार की समग्र धारणा स्थिर है और डीलरों को विश्वास है कि आगामी त्योहारी सत्र में मजबूत वृद्धि की गति मिलेगी। फाडा ने कहा कि वाणिज्यिक वाहन खंड में इस साल अगस्त में बिक्री 8.55 प्रतिशत बढ़कर 75,592 इकाई रही। तिपहिया वाहनों की खुदरा बिक्री 1,03,105 इकाई रही, जो सालाना आधार पर 2.26 प्रतिशत कम है।
फाडा के अध्यक्ष सी एस विग्नेश्वर ने कहा, ''अगस्त पारंपरिक रूप से त्योहारों की खुशियों का महीना होता है। ओणम और गणेश चतुर्थी खुशी के मौसम की शुरुआत करते हैं। ग्राहकों ने अच्छी पूछताछ और बुकिंग के साथ मजबूत उत्साह दिखाया। बस जीएसटी 2.0 की वजह से सितंबर की मांग में कुछ देरी हुई।'' उन्होंने वाहनों पर जीएसटी दरों में हालिया कटौती का स्वागत किया।