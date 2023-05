सरकार ने 50 रुपए किलो से कम भाव वाले सेब के आयात पर लगाई पाबंदी, भारत में बढ़ा है इन देशों का इंपोर्ट

May 9, 2023

विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि ‘‘अगर सीआईएफ (लागत, बीमा, माल ढुलाई) आयात कीमत 50 रुपए किलो से कम है तो सेब के आयात पर पाबंदी होगी।’’

फोटो सोर्स: ANI (प्रतिकात्मक फोटो)

