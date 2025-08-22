गूगल पे पर तुरंत डिजिटल तरीके से पा सकेंगे पर्सनल लोन, L&T फाइनेंस के साथ किया समझौता

नई दिल्ली: एनबीएफसी ने गुरुवार को घोषणा की कि गूगल पे ने पात्र उपयोगकर्ताओं को व्यक्तिगत ऋण उत्पाद प्रदान करने के लिए एलएंडटी फाइनेंस के साथ साझेदारी की है। एलएंडटी फाइनेंस ने एक बयान में कहा कि व्यक्तिगत ऋण देने की यह साझेदारी एलएंडटी फाइनेंस की उत्पाद विविधीकरण रणनीति के अनुरूप है और ग्राहकों के लिए त्वरित, निर्बाध और डिजिटल तरीके से ऋण को और अधिक सुलभ बनाती है।

इस साझेदारी से न केवल सुविधा बढ़ेगी, बल्कि पूरे भारत में डिजिटल वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिससे उपभोक्ताओं को ज़िम्मेदार क्रेडिट के साथ अपनी वित्तीय आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद मिलेगी।

पर्सनल लोन

पर्सनल लोन एक असुरक्षित उधार होता है, जो आमतौर पर उधारकर्ता की साख के आधार पर दिया जाता है। इन लोन की ब्याज दर ज़्यादा होती है क्योंकि ये बिना किसी ज़मानत के दिए जाते हैं। हाल ही में, कई भुगतान सेवाओं ने अपने ऐप्स पर पर्सनल लोन देने के लिए वित्तीय संस्थाओं के साथ हाथ मिलाया है। गूगल पे और एलएंडटी के बीच यह सहयोग ऐसे ही गठजोड़ों जैसा ही है।

एक अन्य समाचार में, इंडसइंड बैंक ने एमएसएमई मंत्रालय के तहत भारत सरकार के एक उद्यम, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इंडसइंड बैंक ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि इस रणनीतिक सहयोग के माध्यम से बैंक ऋण वितरण में तेजी लाने और देश भर में 6.7 करोड़ से अधिक उद्यम-पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को व्यापक वित्तीय सहायता प्रदान करने की दिशा में काम करेगा।

समझौता ज्ञापन के तहत, बैंक एनएसआईसी से जुड़े एमएसएमई को कार्यशील पूंजी, सावधि ऋण और संरचित ऋण सुविधाओं सहित अनुकूलित बैंकिंग समाधान प्रदान करेगा।

