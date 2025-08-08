Gold Rate Today: सोने की कीमत 800 रुपये बढ़कर 1,03,420 रुपये प्रति 10 ग्राम, चांदी की कीमतें 1000 रुपये बढ़कर 115000 रुपये प्रति किग्रा

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 8, 2025 19:33 IST2025-08-08T19:32:22+5:302025-08-08T19:33:42+5:30

Gold Rate Today: राष्ट्रीय राजधानी में, 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना शुक्रवार को 800 रुपये बढ़कर 1,03,000 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।

Gold Price

Highlightsबृहस्पतिवार के 1,02,200 रुपये प्रति 10 ग्राम के अपने उच्च स्तर को पार कर गया। पिछले पांच सत्रों में सोने की कीमतों में 5,800 रुपये प्रति 10 ग्राम की वृद्धि हुई है। एक किलो और 100 औंस सोने की छड़ों पर 39 प्रतिशत शुल्क लगाने के बाद सोने की कीमतों में तेजी आई है।

नई दिल्लीः स्टॉकिस्टों की लगातार खरीदारी के कारण शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 800 रुपये बढ़कर 1,03,420 रुपये प्रति 10 ग्राम के उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं। अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने यह जानकारी दी। पिछले कारोबारी सत्र में 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत 3,600 रुपये बढ़कर 1,02,620 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए बंद स्तर पर रही थी। राष्ट्रीय राजधानी में, 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना शुक्रवार को 800 रुपये बढ़कर 1,03,000 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।

इसके साथ यह बृहस्पतिवार के 1,02,200 रुपये प्रति 10 ग्राम के अपने पिछले सर्वकालिक उच्च स्तर को पार कर गया। पिछले पांच सत्रों में सोने की कीमतों में 5,800 रुपये प्रति 10 ग्राम की वृद्धि हुई है। अबंस फाइनेंशियल सर्विसेज के सीईओ चिंतन मेहता ने कहा, ‘‘अमेरिका द्वारा स्विट्जरलैंड से आयातित एक किलो और 100 औंस सोने की छड़ों पर 39 प्रतिशत शुल्क लगाने के बाद सोने की कीमतों में तेजी आई है।

इससे एक प्रमुख आपूर्ति मार्ग बाधित हुआ है और सर्राफा बाजार में नई अस्थिरता आई है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इन छड़ों को कर योग्य श्रेणी में पुनर्वर्गीकृत करने से उनकी लंबे समय से चली आ रही छूट समाप्त हो गई है, क्योंकि स्विट्जरलैंड एक प्रमुख रिफाइनिंग केंद्र है। इस कदम से आपूर्ति पक्ष में अनिश्चितता पैदा हुई है और व्यापक भू-राजनीतिक तनावों के बीच सोने में सुरक्षित निवेश की रुचि फिर से जागृत हुई है।’’

सर्राफा संघ के अनुसार, शुक्रवार को चांदी की कीमतें भी 1,000 रुपये बढ़कर 1,15,000 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) हो गईं। बृहस्पतिवार को यह 1,14,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। पिछले पांच सत्रों में चांदी की कीमत में 5,500 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है।

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) सौमिल गांधी के अनुसार, सोने की तेजी वैश्विक आर्थिक परिदृश्य को लेकर चिंता के कारण है। विशेष रूप से बृहस्पतिवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए शुल्क लागू होने के बाद चिंता बढ़ी है।

इसके अलावा, गांधी ने कहा कि कमजोर अमेरिकी वृहद आर्थिक आंकड़ों ने उम्मीदें बढ़ा दी हैं कि फेडरल रिजर्व सितंबर की शुरुआत में ही ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। हाजिर सोना 3,388.56 डॉलर प्रति औंस पर स्थिर रहा।

कारोबार के दौरान, न्यूयॉर्क में यह कीमती धातु 104.02 डॉलर बढ़कर 3,500.33 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई। इस बीच, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हाजिर चांदी मामूली बढ़कर 38.28 डॉलर प्रति औंस हो गई।

