By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 27, 2025 21:12 IST2025-10-27T21:11:30+5:302025-10-27T21:12:56+5:30

gold rate today: 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना भी 700 रुपये की गिरावट के साथ 1,25,300 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) रह गया।

gold rate today Gold becomes cheaper Rs 700 and silver by Rs 4250 Chhath Mahaparva know rate your city | gold rate today: छठ महापर्व पर सोना 700 और चांदी 4,250 रुपये सस्ता, जानें अपने शहर में क्या है रेट

gold rate today: अमेरिका-चीन व्यापार तनाव घटने के बीच सुरक्षित निवेश की मांग कम होने से कमजोर वैश्विक रुझानों के चलते सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 700 रुपये की गिरावट के साथ 1,25,900 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई। अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने यह जानकारी दी। शनिवार को सोने की कीमत 1,000 रुपये बढ़कर 1,26,600 रुपये प्रति 10 ग्राम रही थी। 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना भी 700 रुपये की गिरावट के साथ 1,25,300 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) रह गया।

पिछले सत्र में यह 1,26,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) सौमिल गांधी ने कहा, ‘‘अमेरिका-चीन व्यापार तनाव कम होने के संकेतों के कारण जोखिम भरी संपत्तियों में निवेशकों की रुचि बढ़ी है, जिससे सोमवार को सोने में कमजोरी के साथ कारोबार शुरू हुआ।

तनाव घटने से कीमती धातुओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।’’ स्थानीय सर्राफा बाजार में, सोमवार को चांदी की कीमतें 4,250 रुपये की भारी गिरावट के साथ 1,51,250 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) रह गईं। शनिवार को चांदी 2,900 रुपये की तेजी के साथ 1,55,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी।

रविवार को, अमेरिका और चीन के शीर्ष आर्थिक अधिकारियों ने एक संभावित व्यापार समझौते की रूपरेखा पर सहमति व्यक्त की, जिस पर इस सप्ताह के अंत में दक्षिण कोरिया में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके चीनी समकक्ष शी चिनफिंग के बीच बैठक के दौरान चर्चा होने की उम्मीद है। विदेशी बाजारों में, हाजिर सोने में लगातार दूसरे दिन गिरावट जारी रही।

यह 97.86 डॉलर या 2.38 प्रतिशत गिरकर 4,015.55 डॉलर प्रति औंस रह गया। गांधी ने कहा कि निवेशक लगातार मुनाफावसूली कर रहे हैं और सोने पर आधारित एक्सचेंज-ट्रेडेड कोषों से निकासी कर रहे हैं, जिससे सर्राफा कीमतों पर दबाव और बढ़ गया है। विदेशी बाजारों में हाजिर चांदी 2.03 प्रतिशत की गिरावट के साथ 47.60 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुई।

